"게임을 금지하기보다 이해"…넷마블문화재단, '게임소통학교' 마무리

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게임을 둘러싼 부모와 자녀의 갈등을 '통제'보다 '소통'으로 풀어보려는 프로그램이 여름방학을 맞아 가족들을 만났다.

넷마블문화재단은 지난 8일 '2026 게임소통학교' 심화 프로그램을 끝으로 올해 프로그램을 마무리했다. '게임소통학교'는 게임을 가족 간 소통의 매개로 활용하는 프로그램이다. 넷마블문화재단이 2016년부터 전국 초등학생과 학부모를 대상으로 운영해오고 있으며, 자녀의 게임 이용을 이해하고 가족 간 건강한 게임문화를 만들어가는 데 초점을 맞추고 있다.

올해 프로그램은 지난달 31일과 이달 8일 두 차례에 걸쳐 진행됐다. 첫 번째 교육에는 초등학교 3학년부터 중학교 3학년 자녀를 둔 보호자가 참여해 자녀의 게임문화를 이해하기 위한 교육을 받았다.

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두 번째 프로그램에는 1회차 교육에 참여한 가족 30여 명이 함께했다. 보호자들은 강사와의 단체 면담을 통해 자녀의 게임 이용과 관련해 평소 갖고 있던 고민을 공유하고, 앞선 교육 내용을 바탕으로 자녀와 소통하는 방법을 모색했다.

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자녀들에게는 게임을 단순히 즐기는 것을 넘어 게임산업을 이해할 수 있는 프로그램이 마련됐다. 넷마블문화재단이 자체 개발한 '모두의 게임개발' 보드게임을 활용해 게임산업의 대표 직업군을 체험하고 게임이 만들어지는 과정을 알아보는 시간을 가졌다.

가족이 함께 참여하는 프로그램도 이어졌다. 넷마블게임박물관과 연계해 게임의 역사를 살펴보고, 도슨트 해설을 들으며 박물관 곳곳을 찾아가는 스탬프 투어를 진행했다. 게임이라는 공통의 관심사를 매개로 부모와 자녀가 자연스럽게 대화를 나눌 수 있도록 구성한 것이다.

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참가자들은 프로그램을 통해 자녀의 게임 이용을 바라보는 시각이 달라졌다는 반응을 보였다. 한 참가자는 "게임에 대해 아이와 소통할 수 있는 실질적인 방법을 알게 됐다"며 "아이와 이야기하는 시간도 늘어 좋았다"고 말했다.

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넷마블문화재단은 게임문화재단과 게임문화교육원의 전문 강사진을 지원받아 보호자 교육과 집중면담을 진행했다. 여기에 넷마블게임박물관 체험 프로그램을 결합해 게임을 둘러싼 부모와 자녀의 이해를 넓히는 데 초점을 맞췄다.

게임이 아이들의 일상에 깊숙이 들어온 만큼 부모의 고민도 '얼마나 못 하게 할 것인가'에서 '무엇을 하며 시간을 보내는가'로 옮겨가고 있다. 결국 중요한 것은 게임을 끊게 하는 데만 머무는 것이 아니라, 아이가 즐기는 게임을 부모가 먼저 들여다보고 그 안에서 대화의 접점을 찾는 일이라 할 수 있다.

넷마블문화재단은 2018년 출범 이후 건강한 게임문화 확산과 미래 창의 인재 양성, 나눔문화 확산 등을 목표로 '문화 만들기', '인재 키우기', '마음 나누기' 등 3개 영역에서 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com