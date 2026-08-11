'박지윤과 이혼' 최동석, "2달 전 아이들 보내고"...혼자 남은 제주 집서 한숨

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 최동석이 스케줄을 위해 서울로 떠난 뒤 약 2개월 만에 제주도 집으로 돌아와 근황을 전했다.

Advertisement

11일 최동석은 자신의 SNS를 통해 제주도 집으로 돌아온 일상을 공개했다.

최동석은 "2달 전 아이들 보내고 정리도 못하고 쫓기듯 서울행"이라며 약 두 달간 집을 비워둔 사연을 전했다.

이어 "어제 도착하자마자 지인들 부름에 집에도 못 가고 늦은 시간 집에 왔는데 집안은 찜통에 난리"라며 오랜만에 돌아온 집의 상태를 전했다.

Advertisement

집안에는 오랜 시간 손길이 닿지 않은 흔적이 고스란히 남아 있었다. 최동석은 해야 할 청소가 한가득 쌓인 집을 바라보며 난감한 마음을 드러냈다.

Advertisement

그는 "너무 피곤해서 청소는 못하겠다. 눈뜨자마자 씻고 청소하는데 아직도 할 게 많네요. 당 떨어지는 기분이라 뭘 먹어야겠는데..."라며 지친 심경을 털어놨다.

다음 날 아침에는 결국 직접 청소에 나섰다. 최동석은 "오늘 아침 풍경"이라는 글과 함께 집안을 정리하는 모습을 공개했다.

Advertisement

오랜만에 돌아온 집을 청소하던 그는 "2달 동안 집을 비웠더니 남의 집 온 것 같네. 허리 아프니 청소기도 무겁다"라고 토로했다. 허리 통증을 안고 청소기를 밀며 집안 곳곳을 정리하는 모습에서는 혼자 집안일을 감당하는 고단함도 엿보였다.

Advertisement

최근 최동석은 허리 디스크 치료를 받으며 건강 관리에도 신경 쓰고 있는 것으로 알려졌다. 그런 가운데 오랜 기간 비워둔 집까지 직접 정리하며 일상을 이어가고 있는 모습이다.

한편 최동석은 2009년 KBS 아나운서 동기였던 박지윤과 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 2023년 이혼 조정을 통해 결혼 14년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

현재 자녀들의 친권과 양육권은 박지윤이 맡고 있으며, 최동석은 면접교섭권을 통해 자녀들과 정기적으로 만나고 있다.

shyun@sportschosun.com