소유, 10년 전 '삼전닉스' 1억 넣어둔 결실…'편백 사우나' 갖춘 자가 최초 공개

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 소유가 10년 전 삼성전자와 SK하이닉스에 투자한 1억 원의 수익금으로 6년 만의 이사 로망을 실현했다.

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새롭게 마련한 자가에는 사우나와 운동 공간까지 갖춰 눈길을 끌었다.

10일 유튜브 채널 '소유기'에는 '6년 만에 이사한 소유 집 최초 공개.. !! (+가구, 인테리어, 시공)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 소유는 새집 마련에 10년 전 시작한 주식 투자가 힘을 보탰다는 사실부터 공개했다.

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소유는 "10년 전쯤 주식 공부를 해보자는 생각으로 삼성전자와 SK하이닉스 주식에 1억 원 정도를 넣어뒀다"고 밝혔다.

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주식 공부 차원에서 시작한 투자가 10년이라는 시간을 지나 뜻밖의 '이사 효자'가 된 것. 소유는 이사할 시기가 됐을 때 어머니가 과거 투자해둔 주식을 떠올렸다고 설명했다.

오랜 기간 보유했던 삼성전자와 SK하이닉스 주식의 수익금이 새로운 집으로 이사하는 데 힘을 보탰다는 것이다.

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그렇게 6년 만에 새로운 보금자리로 옮긴 소유는 자신의 취향과 로망을 가득 담은 집을 최초 공개했다.

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전체 리모델링을 거친 새집에 대해 소유는 "우리 집의 콘셉트는 남을 위한 공간과 나를 위한 공간으로 나뉘어 있다"고 설명하며 현관부터 거실, 부엌, 드레스룸, 게스트방, 침실 등 집안 곳곳을 소개했다.

특히 눈길을 끈 것은 집 안에 마련한 사우나였다. 이전 집에서는 이루지 못했던 소유의 로망 중 하나다.

소유는 "엄청 고민했는데 만족도가 굉장히 높다. 방 안 가득 편백 향이 퍼진다"며 만족감을 드러냈다.

사우나는 실제 일상에서도 적극적으로 활용하고 있었다. 평소 꾸준한 운동으로 몸매를 관리하는 소유는 "운동이 끝나고 조금 더 극적인 효과를 내고 싶을 때 사우나를 한 번 하고 냉수마찰을 하는 게 루틴"이라고 말했다.

이어 "아침에 붓기가 있는데 운동하기 귀찮을 때도 사우나를 애용하고 있다"고 덧붙였다.

운동과 안무 연습을 위한 공간도 마련했다. 한쪽 벽에는 대형 거울을 설치해 집에서도 안무를 연습할 수 있도록 꾸몄다.

소유는 "안무 연습할 시간이 없어서 거울을 일부러 크게 달았다. 여기서 가끔 안무를 따기도 한다"고 설명했다.

거실과 부엌을 비롯해 드레스룸과 게스트방, 화장실, 침실 등에도 소유의 취향이 곳곳에 녹아 있었다. 특히 자가인 만큼 원하는 대로 공간을 꾸밀 수 있다는 점에도 만족감을 나타냈다.\

소유는 "내 집이라고 생각하니까 마음도 편하다. 질리면 또 바꾸면 되지 않나"라며 "전 집에서 이루지 못한 로망을 이 집에서는 꿈의 나래를 펼치며 누리고 있는 것 같다"고 말했다.

이어 "좋은 집에 잘 왔으니 좋은 일들이 생기길 바란다"며 새 보금자리에서의 출발에 기대감을 드러냈다.

narusi@sportschosun.com