블로믹스, '에오스 레드 리버스' 대만·태국·필리핀 출시…AI 웹 전환 기술 첫 적용

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블로믹스가 기존 게임 IP를 웹게임으로 확장하는 새로운 사업에 나섰다. 첫 대상은 블루포션게임즈의 대표 IP '에오스 레드'다.

블로믹스는 '에오스 레드'를 기반으로 개발한 웹 MMORPG '에오스 레드 리버스'를 11일 대만과 태국, 필리핀에 정식 출시했다. '에오스 레드 리버스'의 가장 큰 특징은 별도의 게임 클라이언트 설치 없이 PC 웹 브라우저에서 바로 실행할 수 있다는 점이다. HTML5 기반의 인스턴트 플레이 방식을 적용해 이용자가 웹 브라우저에서 곧바로 게임에 접속할 수 있도록 했다.

특히 블로믹스 모회사인 비피엠지가 자체 개발한 AI 기반 웹 전환 기술을 이번 작품에 처음 적용했다. 기존 게임을 웹 환경에 맞게 전환하는 과정에서 AI 기술을 활용한 것이 특징이다. 블로믹스는 이를 통해 게임 서비스에 필요한 서버 환경도 오픈소스 기반으로 구축했다. 기존 방식과 비교해 서버 구축 및 운영에 필요한 비용을 낮추면서 웹게임 사업의 확장성을 확보한다는 구상이다.

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게임 콘텐츠는 원작 '에오스 레드'의 세계관과 핵심 요소를 이어간다. 원작으로부터 50년이 지난 시점을 배경으로 5개 대륙과 45개 지역에서 새로운 이야기가 펼쳐진다.

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전투와 경제 시스템은 하드코어 MMORPG의 성격을 강조했다. 대부분의 필드에서 자유로운 PK가 가능하며 이용자 간 거래도 지원한다. 최대 70명이 참여하는 보스 던전을 비롯해 영지전과 공성전 등 대규모 콘텐츠도 마련했다.

정식 출시를 기념한 이벤트도 진행한다. 출석 보상과 7일간 매일 제공되는 특별 쿠폰을 비롯해 일정 시간 게임에 접속하면 보상을 지급하는 온타임 이벤트 등을 운영한다.

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블로믹스는 이번 출시를 시작으로 웹게임 사업을 확대할 계획이다. 이수호 블로믹스 게임사업본부장은 "이번 출시를 시작으로 다양한 게임을 웹 방식으로 선보이며 글로벌 웹 게임 사업을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

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게임을 설치하지 않고 웹 브라우저에서 바로 즐기는 방식은 이용자의 진입 장벽을 낮추는 동시에 게임사 입장에서는 유통과 운영의 선택지를 넓힐 수 있다. AI 기반 웹 전환 기술과 서버 운영비 절감까지 결합한 만큼 '에오스 레드 리버스'의 출시는 블로믹스가 웹게임을 하나의 사업 모델로 키울 수 있을지 가늠해보는 출발점이 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com