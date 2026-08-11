테이, 3년 활동 중단했던 이유 "친형같던 매니저 떠나보내" ('플레이리스트109')

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[스포츠조선 이우주 기자] 플레이리스트 109'가 테이, 차인표를 비롯한 다양한 주인공들의 가슴 깊이 묻어둔 이야기를 꺼낸다. 쉽게 말하지 못했던 진솔한 고백부터 예상치 못한 만남이 안긴 웃음, 마음을 울리는 '버팀송' 라이브까지 한 회에 담아낸다.

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오늘(11일) 화요일 밤 9시 방송되는 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(기획 최행호 / 연출 이민지, 허자윤, 김성년 / 이하 '플레이리스트 109', '플리109') 4회에서는 3MC 이석훈, 이준, 딘딘이 각자의 삶을 버티게 한 노래와 그 안에 담긴 이야기를 찾아 나선다. 이에 4회 방송을 더욱 풍성하게 즐길 수 있는 관전 포인트를 짚어봤다.

관전 포인트 1. 테이, 활동까지 중단해야 했던 사연.. 쉽게 꺼내지 않았던 안타까운 과거 공개!

가수 테이가 밝은 에너지 뒤에 가려져 있던 가슴 아픈 과거사를 고백한다. 그는 발라드 가수로 큰 사랑을 받고 있던 당시 갑자기 활동을 중단했던 사정을 솔직하게 밝히며 쉽게 꺼내지 않았던 이야기를 전한다.

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친형 같았던 매니저 형이 먼저 떠나간 후 겪었던 회피의 시간부터 오랜 시간 마음속에 담아뒀던 솔직한 심정까지 꺼내놓는다. 그 시간이 무려 3년이라고 밝힌 테이는 "내가 힘들 때 다시 새롭게 즐길 수 있을 것 같은 희망이 생기는 느낌이었다"라며 자신을 버티게 한 '버팀송'을 공개한다.

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관전 포인트 2. '플레이리스트 109' 최초! 3MC를 깜짝 놀라게 한 특별한 손님의 정체는?

이날 테이와 '버팀송'에 대한 깊은 대화를 나누던 중 아무도 예상하지 못한 깜짝 손님이 등장한다. 생각지도 못한 인물의 등장에 이준은 "소름 돋았어"라며 당황스러움을 감추지 못하고, 다른 멤버들도 일제히 벌떡 일어나 손님을 맞이한다.

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특히 그의 등장에 테이는 "인생 진짜 선물이다"라며 울컥하는 모습까지 보인다. 과연 테이를 감동하게 만든 깜짝 손님의 정체는 누구일지 궁금증을 자극한다

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관전 포인트 3. 이석훈→ 차인표, 마음을 울린 '버팀송' 라이브! 특별한 무대 예고!

게스트의 가슴 아픈 사연을 들은 이석훈은 그의 버팀송인 최유리의 '숲'을 자신만의 감성으로 재해석해 따듯한 위로를 전한다. 앞서 1회에서 '거짓말이라도 해서 널 보고싶어' 라이브로 단시간에 100만 조회수를 돌파하며 뜨거운 관심을 받은 이석훈이 이번에는 '숲'으로 어떤 감성을 전할지 기대를 모은다.

한편, 배우 차인표의 진솔한 고백과 특별한 무대도 베일을 벗는다. 차인표는 과거 미국 이민을 선택할 수밖에 없었던 가정사부터 낯선 타국에서 생활비를 마련하고자 고군분투했던 사연을 전한다.

이어 힘겨운 시기 자신을 버티게 했던 버팀송을 직접 부를 예정. 특히 차인표는 특별한 무대를 완성하기 위해 든든한 지원군과 함께 무대를 꾸민다. 진정성이 가득 담긴 이 무대에 3MC는 감탄을 금치 못했다고 전해져 기대감을 높인다

테이가 활동을 중단할 수밖에 없었던 사연부터 모두를 놀라게 한 깜짝 손님, 이석훈과 차인표가 전할 마음을 울리는 '버팀송' 라이브까지 펼쳐질 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109' 4회는 오늘(11일) 화요일 밤 9시 방송된다.

'플레이리스트 109'는 힘들었던 순간 자신을 다시 일으켜 세운 '버팀송'과 그 노래에 담긴 각자의 이야기를 모아 109곡의 플레이리스트를 완성하는 전 국민 버팀송 수집 프로젝트다.

wjlee@sportschosun.com