'증조부 논란' 하영, 하필이면 광복절 하루전 인터뷰…직접 어떤 말 할까[SC이슈]

사진=스포츠조선DB

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[스포츠조선 조민정 기자] 생일에는 사과문이 나왔고, 광복절을 앞두고는 인터뷰를 해야 한다.

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배우 하영이 증조부 안상호를 둘러싼 친일 논란 속에서 광복절 하루 전 공식 인터뷰를 앞두고 있어 관심이 쏠리고 있다. 소속사가 기존 입장을 정정하고 사과한 데 이어 하영이 처음으로 공식석상에 나서는 만큼 직접 입장을 밝힐지, 관련된 질문에 어떻게 응답할 것인지 이목이 집중된다.

하영은 오는 14일 오후 1시 서울 삼청동에서 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 라운드 인터뷰를 진행할 예정이다. 작품 공개 이후 예정된 공식 홍보 일정이지만 최근 불거진 가족사 논란으로 작품보다 관련 질문이 쏟아질 가능성이 커졌다.

특히 이번 인터뷰는 15일 광복절을 하루 앞둔 시점에 열리는 만큼 더욱 주목받고 있다. 일제강점기 친일 행적을 둘러싼 논란이 이어지는 상황에서 역사적 상징성이 큰 시기와 맞물리며 관심이 집중되는 분위기다.

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논란은 하영이 지난 7일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에서 자신의 집안을 "4대째 의사 가문"이라고 소개하면서 시작됐다.

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당시 하영은 "증조할아버지가 일본에서 양의학을 배운 뒤 한양에서 양의원을 개원한 첫 의사 중 한 분"이라며 고종을 진료한 이력도 언급했다. 이후 온라인에서는 그의 증조부가 일제강점기 의사 안상호라는 사실이 알려졌고 관련 기록들이 잇따라 재조명됐다. 특히 안상호가 1916년 친일단체인 대정친목회 평의원 명단에 이름을 올렸다는 기록과 1918년 조선총독부 기관지 '매일신보'에 소개된 기사 등이 알려지면서 친일 행적을 둘러싼 논란으로 번졌다.

초기 대응도 도마에 올랐다.

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하영 소속사 비스터스엔터테인먼트는 지난 10일 관련 의혹에 대해 "사실과 다른 부분이 있다"며 사실상 부인하는 취지의 입장을 밝혔다. 그러나 하루 뒤이자 하영의 생일이기도 한 11일 추가 확인 결과를 발표하며 기존 입장을 정정했다.

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소속사는 "증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회 평의원 명단에 이름이 올라 있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"며 "충분한 검증 없이 '사실무근'이라는 취지로 성급하게 답변해 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "배우 하영 역시 의도치 않게 논란이 빚어진 데 대해 마음이 매우 무거운 상황"이라며 "이번 일을 깊이 새기고 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠다"고 덧붙였다.

공교롭게도 논란이 이어지는 가운데 하영은 넷플릭스 '이런 엿같은 사랑' 홍보 일정에 예정대로 참석을 앞두고 있다. 작품은 공개 직후 넷플릭스 국내 '오늘의 톱10' 상위권에 오르며 관심을 모으고 있지만, 첫 공식 인터뷰에서는 작품 이야기보다 증조부 논란과 소속사의 입장 번복을 둘러싼 질문이 집중될 가능성이 적지 않다.

현재까지 하영 본인이 이번 논란과 관련해 직접 입장을 밝힌 적은 없는 만큼 광복절 하루 전 열리는 이번 인터뷰가 첫 공개 입장이 될지 관심이 모아지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com