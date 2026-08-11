'문지인♥' 김기리, 생후 5일 子 공개 "아내와 아이 건강한 것만으로 행복"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김기리가 감격의 득남 소감을 밝혔다.

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김기리는 11일 "저희가 친구에서 연인이 되고 그것도 모자라 부부까지 되더니 이젠 부모가 되었다. 아직 실감도 안 나고 병원에서의 하루하루가 정신이 없지만 그저 아내와 아기가 건강한 것만으로 너무 감사하고 행복하다. 이순간을 잘 만끽하겠다"며 "일단 아내의 회복에 최선을 다하고 생명이의 성공적인 지구별 데뷔 무대를. 준비하겠다"고 기쁜 소감을 밝혔다.

이어 김기리는 "아기가 너무 좋은 건 사실이지만 제 사랑의 지분 100퍼센트는 아내"라며 "지인아~100을 절대 쪼개서 안 쓰고 생명이는 100 외에 +로 사랑할게"라며 아내 문지인을 향한 애정을 드러냈다.

감격스러운 소감과 함께 김기리는 아들 생명이의 앙증맞은 발을 공개했다. 문지인의 건강한 출산 소식이 전해지자 김민경, 홍윤화 등 여러 동료들도 큰 축하를 보냈다.

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한편, 김기리 문지인 부부는 지난 7일 아들을 품에 안았다. 지난 2024년 5월 결혼, 이후 유산의 아픔을 겪었던 두 사람은 지난 2월 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다.

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wjlee@sportschosun.com