엠게임, '귀혼' IP 확장…방치형 RPG '귀혼키우기' 사전예약

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엠게임이 온라인 PC게임 '귀혼'을 방치형 RPG로 다시 만든다. 원작의 세계관과 직업, 무공 등 핵심 요소는 가져오면서 게임을 즐기는 방식은 모바일 이용자에 맞게 바꿨다.

엠게임은 자체 개발한 방치형 RPG '귀혼키우기'의 사전예약을 11일부터 시작했다. '귀혼키우기'는 원작의 주요 콘텐츠를 그대로 옮기는 대신 플레이 구조부터 새롭게 구성했다. 필드를 직접 돌아다니며 이야기를 진행하던 원작과 달리 스테이지를 중심으로 성장하는 방치형 RPG 방식이다.

원작에 등장했던 직업과 무공, 지역, 몬스터 등은 새로운 게임 안에서 다시 만날 수 있다. 여기에 다양한 직업의 동료를 육성하는 시스템과 새롭게 구성한 스토리, 던전 콘텐츠 등을 더했다.

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이야기는 전설의 무인 '태화노군'을 중심으로 전개된다. 가장 믿었던 제자의 배신으로 모든 것을 잃은 주인공이 기억과 무공을 되찾으며 다시 성장하고, 중원을 위협하는 음모의 실체를 찾아가는 내용이다. 직업은 총 6종이다. '검무사', '도무사', '조자객', '암기자객', '장도사', '선도사'로 구성됐으며 각각 검과 도, 신법, 암기, 빙결, 화염을 활용하는 방식으로 차별화했다.

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사전예약은 정식 출시 전까지 진행된다. 안드로이드와 iOS, 원스토어 가운데 원하는 마켓을 선택해 휴대전화 번호를 입력하면 참여할 수 있다. 마켓 사전예약을 추가로 진행하면 홍수정 1000개, 봉인핵 500개, 동료 소환권 40개로 구성된 별도 패키지도 받을 수 있다.

사전예약 참여자에게는 홍수정 1000개와 금전 1만개, 입장권 묶음 1개가 제공되며 공식 커뮤니티 가입 시 장비 강화석 400개가 추가된다. 사전예약자 수에 따라 추가 보상을 지급하는 이벤트도 진행한다.

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'귀혼키우기'의 출시는 오래된 게임 IP를 현재의 모바일 게임 문법으로 다시 풀어내는 엠게임의 또 다른 시도라는 점에서도 눈여겨볼 만하다. 원작의 콘텐츠를 그대로 재현하기보다 플레이 방식 자체를 방치형으로 바꿨다는 점에서, IP의 생명력을 이어가는 방법 역시 원작을 얼마나 충실하게 옮기느냐에만 있지 않다는 것을 보여주는 사례다.

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엠게임 총괄 이재창 이사는 "원작의 직업과 무공, 세계관은 그대로 살리면서 플레이 방식은 시간 부담 없이 즐길 수 있도록 새롭게 설계했다"며 "원작을 기억하는 이용자에게는 반가운 추억을, 처음 접하는 이용자에게는 쉽고 편안한 성장의 재미를 드리는 게임이 될 것"이라고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com