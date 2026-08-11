라이엇 게임즈, 이번엔 판교에서 '와일드 팬페스트'…'TFT'·'와일드 리프트' 한자리에

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라이엇 게임즈가 게임을 직접 즐기고 e스포츠와 인플루언서 콘텐츠까지 경험할 수 있는 오프라인 행사를 서울 여의도에 이어 판교로 확장한다.

라이엇 게임즈는 '라이엇 게임즈 와일드 팬페스트 in 현대백화점 판교점'의 사전 예약 일정을 공개했다. 방문 예약은 12일 오후 3시부터 네이버 플레이스를 통해 신청할 수 있다.

'와일드 팬페스트'는 플레이어가 게임을 직접 체험하고 다양한 콘텐츠에 참여할 수 있도록 마련한 행사다. 지난 7일부터 17일까지 더현대 서울에서 진행한 데 이어 21일부터 31일까지 현대백화점 판교점에서 행사를 이어간다.

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판교점에서는 10층 토파즈 홀에 마련된 'TFT' 체험존을 중심으로 다양한 프로그램이 진행된다. 스탬프 투어를 완료한 방문객은 에어팟과 'TFT' 펜피규어 세트 'PENGU', 배불뚝이 컵홀더, 스마트폰 스마트톡 등의 경품에 응모할 수 있다. 'TFT' 콘셉트로 꾸민 '카페매트블랙'에서는 할인된 가격으로 음료를 즐길 수 있다. 또 22일에는 무대 프로그램도 마련된다. '팔차선', '닛몰캐쉬', '일오팔' 등 인플루언서와 팀을 꾸려 대결하는 '순방 방위대 더블업'이 진행될 예정이다.

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'와일드 리프트' 체험존에서는 신규 스킨 '수정 장미'를 주제로 한 콘텐츠를 선보인다. 스탬프 투어에 참여하면 '와일드 리프트' 출시 6주년 기념 포로 인형 키링과 레오나·다이애나 커스텀 카드 스티커, 레스트 인 네이처 컬래버레이션 수정 장미 섬유 스프레이 등을 받을 수 있다.

아마추어 e스포츠 대회도 판교에서 열린다. 29~30일에 '와리와리 대난투 2026' 준결승과 결승전이 열리며, 대회를 통해 'SMASH 2026'에 출전할 한국 국가대표팀을 선발한다. 현장 관람객에게는 '수정 장미 마우스 장패드'를 증정한다.

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4층 아이코닉 스퀘어에서는 '리프트바운드' 체험존을 운영한다. 이곳에는 2025 월드 챔피언 T1 시그니처 에디션을 전시하고, 게임 튜토리얼과 실제 플레이에 참여한 방문객에게 한정 프로모션 카드인 '징크스'와 '야스오' 카드를 제공한다.

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라이엇 게임즈가 오프라인 행사를 이어가는 가운데 앞선 더현대 서울 행사에 대한 플레이어들의 관심도 확인됐다. 'TFT 와일드 팬페스트'는 사전 예약을 시작한 지 약 10분 만에 준비된 일정이 모두 마감됐다. 추가 방문을 원하는 플레이어는 현장 등록을 통해 참여할 수 있지만 현장 상황에 따라 조기 마감될 수 있다.

이번 행사는 게임별 체험 공간에 인플루언서 콘텐츠와 e스포츠 대회, 굿즈 등을 결합한 형태다. 게임을 플레이하는 데서 그치지 않고 좋아하는 게임과 선수, 인플루언서를 직접 만나는 경험까지 한 공간에서 제공한다는 점에서 라이엇 게임즈가 게임 이용자를 오프라인 현장으로 끌어내는 방식도 다양해지고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com