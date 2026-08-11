맹승지, 탈모약의 뜻밖의 부작용..."이마에 털 나, 어이없는데 좋아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 맹승지가 탈모 관리를 위해 사용하기 시작한 탈모약 때문에 예상치 못한 변화를 겪었다고 밝혔다.

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두피에 뿌린 액체가 이마로 흘러내린 뒤 이마에 잔머리가 나기 시작했다는 것.

맹승지는 10일 자신의 SNS에 "저희 샵 선생님이 탈모가 아니더라도 탈모 관리는 일찍 시작하는 게 좋다고 하셔서 약국에서 탈모약 사서 뿌린 지 한 달 반"이라며 자신의 경험을 공개했다.

현재 탈모가 있다는 의미에서 시작한 관리는 아니었다. 주변의 권유로 미리 두피 관리를 시작했다는 설명이다.

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맹승지는 액체 형태의 제품을 사용하다 보니 뜻하지 않은 상황이 벌어졌다고 했다.

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그는 "약이 액체라 이마에 조금씩 흘러내린 걸 ?? 닦아내고 자긴 했는데 어느 날 갑자기 보니까 이마에 잔머리 나요"라고 밝혔다.

함께 공개한 영상에서도 맹승지는 이마 부근을 직접 보여주며 "잔머리 펌 안 한 거예요!"라고 강조했다. 화면에는 "탈모약 뿌렸더니 이마에 털이 났어요"라는 문구도 덧붙였다.

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예상하지 못했던 변화에 본인도 놀란 모습이었다. 맹승지는 "너무 신기하지 않아요? 크크크. 어이없는데 좋네요"라며 웃음을 보였다.

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특히 영상 속 맹승지는 머리를 뒤로 묶어 이마와 헤어라인이 훤히 드러난 모습으로 직접 잔머리를 보여줘 눈길을 끌었다.

다만 맹승지가 공개한 내용은 특정 제품을 사용한 뒤 자신에게 나타난 개인적인 경험을 소개한 것이다.

탈모 치료제의 종류와 성분에 따라 사용 방법이나 주의사항이 다를 수 있는 만큼 맹승지의 사례만으로 동일한 효과를 기대하기는 어렵다.

narusi@sportschosun.com