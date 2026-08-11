테이, 전성기 돌연 활동 중단..."친형 같던 매니저 떠나고 3년간 회피"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 테이가 한창 사랑받던 시절 돌연 활동을 중단할 수밖에 없었던 가슴 아픈 사연을 털어놓는다.

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친형처럼 따랐던 매니저가 세상을 떠난 뒤 무려 3년 동안 힘겨운 시간을 보냈다고 고백한다.

11일 오후 9시 방송되는 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(이하 '플레이리스트 109') 4회에서는 이석훈, 이준, 딘딘이 각자의 삶을 버티게 한 노래와 그 안에 담긴 이야기를 찾아 나선다.

이날 게스트로 출연하는 테이는 그동안 쉽게 꺼내지 못했던 자신의 과거를 처음으로 솔직하게 털어놓는다.

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발라드 가수로 큰 사랑을 받으며 활발하게 활동하던 당시 갑작스럽게 활동을 중단했던 이유도 공개한다.

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그 배경에는 친형처럼 가까웠던 매니저와의 이별이 있었다. 테이는 매니저가 먼저 세상을 떠난 뒤 큰 충격을 받았고, 이후 현실을 제대로 마주하지 못한 채 오랜 시간 회피했다고 고백한다.

그렇게 보낸 시간이 무려 3년에 달했다고.

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늘 유쾌하고 밝은 모습으로 대중과 만나왔던 테이가 오랫동안 마음속에 묻어뒀던 아픔을 직접 꺼내놓는 만큼 그의 고백에 관심이 쏠린다.

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힘든 시간을 견디게 해준 노래도 공개한다.

테이는 자신의 '버팀송'을 소개하며 "내가 힘들 때 다시 새롭게 즐길 수 있을 것 같은 희망이 생기는 느낌이었다"고 당시 심경을 털어놓는다.

특히 이날 테이를 위한 예상치 못한 깜짝 손님까지 등장한다.

테이와 '버팀송'에 대한 이야기를 나누던 중 뜻밖의 인물이 모습을 드러내자 이준은 "소름 돋았어"라며 놀라움을 감추지 못한다. 다른 출연진 역시 일제히 자리에서 일어나 깜짝 손님을 맞이한다.

무엇보다 테이는 해당 인물을 확인한 뒤 "인생 진짜 선물이다"라며 울컥하는 모습을 보인다. 과연 테이의 마음을 움직인 인물이 누구일지 궁금증을 높인다.

이석훈의 라이브 무대도 펼쳐진다. 이석훈은 게스트의 사연과 함께 소개된 최유리의 '숲'을 자신만의 감성으로 재해석한다.

배우 차인표 역시 자신의 힘겨웠던 과거를 털어놓는다. 차인표는 과거 미국 이민을 선택할 수밖에 없었던 가정사와 낯선 타국에서 생활비를 마련하기 위해 고군분투했던 시절을 회상한다.

이어 당시 자신을 버티게 해준 노래를 직접 부른다. 특별한 지원군까지 함께 무대에 올라 차인표와 의미 있는 무대를 완성할 예정이다.

친형 같았던 매니저를 떠나보낸 뒤 3년이라는 시간을 견뎌야 했던 테이의 고백과 그를 울컥하게 만든 깜짝 손님의 정체는 11일 오후 9시 방송되는 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'에서 공개된다.

narusi@sportschosun.com