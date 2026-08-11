정범균이 떠올린 한강 투신 시도 40대男 구조..."당연히 해야 할 일" 재조명

사진=KBS 제공

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 방송인 정범균이 13년 전 한강에 투신하려던 40대 남성을 구조했던 미담이 다시 주목받았다.

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당시 정범균은 자신의 선행이 알려지자 "당연히 해야 할 일을 했을 뿐"이라며 공을 다른 시민들에게 돌린 바 있다.

지난 10일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '부모와 자녀' 특집으로 꾸며진 가운데 MC 정범균의 부모님이 출연해 아들에 대한 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 방송에서는 정범균이 과거 한 시민의 소중한 생명을 구했던 일화가 다시 소환됐다.

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정범균은 지난 2013년 4월 서울 마포대교에서 한강으로 투신하려던 40대 남성을 다른 시민들과 함께 구조한 바 있다.

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당시 정범균은 마포대교를 지나던 중 위험한 상황에 놓인 남성을 발견했고, 주변 시민들과 함께 구조에 나선 것으로 알려졌다.

특히 정범균은 자신의 선행이 알려진 뒤에도 이를 대단한 일로 여기지 않았다.

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그는 당시 "그 자리에 제가 아닌 다른 분이 있었어도 (구조)했을 것"이라며 "당연히 해야 할 일"이라고 말해 훈훈함을 안겼다.

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13년이 흐른 뒤 아버지도 당시 일을 떠올리며 아들의 평소 성품을 언급했다.

정범균의 아버지는 "아들이 어려서부터 남을 외면하지 않았다. 그러다 보니 저런 일을 한 것"이라며 뿌듯한 마음을 드러냈다.

그러면서도 "운이 좋아서 그때 그 시간에 지나간 것"이라고 특유의 농담을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

이날 부모님은 방송인으로 활동하고 있는 정범균을 둘러싼 대중의 반응에 대해서도 솔직한 이야기를 꺼냈다.

정범균의 어머니는 "정범균이 많이 고생하고 애쓰고 있는데 사람들이 '정범균은 날로 먹는다'라고 한다. 엄마로서 매우 속상하다"며 아들을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

그러나 아버지는 "처음엔 충격받았다. 그런데 계속 보니 날로 먹기는 하더라"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 '말자 할매' 김영희는 "판을 짜는 사람이 더 힘들다. 잘하는 사람을 찾아내서 만들고 띄워주는 역할도 아무나 할 수 있는 게 아니다"라며 정범균을 두둔했다.

'날로 먹는다'는 주변의 평가에는 유쾌한 농담으로 응수하면서도, 13년 전 위험에 처한 시민을 외면하지 않았던 아들의 모습을 떠올린 부모님의 이야기가 훈훈함을 더했다.

narusi@sportschosun.com