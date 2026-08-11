"세월이 우리 편" 하영, '4대 의사 집안' 자랑했던 이유…父 편지까지 파묘

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 하영의 증조부가 친일 단체 의원이었다는 것이 알려져 충격을 준 가운데, 하영의 부친이 썼던 편지까지 파묘되고 있다.

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온라인 커뮤니티에서는 지난 2002년 하영의 부친이 언론을 통해 기고한 편지 내용이 퍼졌다. 딸에게 보내는 편지 형식으로 작성된 글에서 부친 안병문 씨는 첫째 딸이 손가락 장애를 딛고 건강하게 자란 것을 두고 "따지고 보면 지금 내가 너에게 이런 얘기를 거리낌없이 할 수 있는 것도 세월이 우리 편에 서서 고맙게 흘렀기 때문"이라고 밝혔다.

그러면서 안병문 씨는 "내친 김에 지나온 세월에 대해 얘기해보자꾸나. 너도 어렴풋이나마 알겠지만 우리 집안은 몇 안 되는 의료명문이지"라며 증조부, 조부의 이력을 밝혔다. 특히 증조부 안상호에 대해서는 "서울대 의대의 전신인 관립의학교 교관으로 계시면서 초대 한성의사회장(지금의 의협회장)을 지내셨다"고 밝혔다. 이어 "그 덕에 애비는 고교와 대학을 세칭 명문이란 데를 거쳐 가업을 잇게 되었지. 1976년 대학을 마친 뒤 할아버지가 계시던 병원에서 수련의를 거쳐 서른한살에 수련부장을 할 정도로 잘 나갔다"고 자신의 이력도 밝혔다.

하영의 증조부 안상호의 친일 행적이 알려져 논란이 인 가운데, 부친의 과거 편지는 네티즌들의 반감을 불렀다. 특히 "세월이 우리 편"이라는 대목은 장애인에 대한 인식이 과거보다 개선된 점에 대한 고마움을 드러낸 표현이었으나, 최근 친일 의혹과 맞물려 가족의 과거와 관련된 대목들이 재조명되면서 여러 해석을 낳고 있다.

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한편, 지난 10일 하영의 증조부가 친일 행적을 의심 받는 안상호라는 것이 알려진 가운데, 소속사 측은 "친일 관련 의혹은 사실무근"이라며 부인했다. 하지만 안상호가 이완용, 송병준 등이 참여했던 일제강점기 경제인 단체인 대정친목회 회원으로 활동했다는 의혹부터 조선총독부 산하 기관의 신문 인터뷰를 통해 일본인과 다름없는 생활, 육아 방식을 고수하고 있다고 밝혀지며 논란은 더욱 커졌다.

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이에 소속사 측은 11일 "증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다. 충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과 드린다"고 고개를 숙였다.

wjlee@sportschosun.com