"비난 지나쳐"...하영, 논란 속 SNS 팔로워는 100만 돌파 '아이러니'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하영이 증조부를 둘러싼 친일 논란으로 곤욕을 치르고 있는 와중 그의 SNS 팔로워는 오히려 증가한 것으로 나타났다.

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11일 오후 기준 하영의 공식 SNS 계정 팔로워는 100만9000명을 기록했다. 불과 며칠 전까지만 해도 약 98만3000명 수준이었던 것과 비교하면 약 2만6000명이 늘어난 수치다.

하영의 SNS 팔로워가 늘어난 배경을 두고는 여러 해석이 나온다.

우선 지난 7일 공개된 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'이 대한민국 넷플릭스 시리즈 '오늘의 톱10' 1위를 기록하며 작품 자체에 대한 관심이 커진 영향이 적지 않다는 분석이다.

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여기에 논란의 당사자가 아닌 후손인 하영에게 비난이 과도하게 쏠리고 있다는 여론도 적지 않다. 온라인에서는 "사과까지 했는데 조상의 일까지 후손이 책임져야 하느냐", "작품과 배우는 별개로 봐야 한다", "하영 개인을 향한 비난은 과하다"는 의견도 이어지고 있다. 다양한 반응이 맞물리면서 논란을 계기로 하영의 SNS를 직접 찾아 팔로우하는 이용자들이 늘어난 것 아니냐는 해석도 나온다.

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최근 하영은 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에서 자신의 집안을 "4대째 의사 가문"이라고 소개했다. 방송 이후 증조부 안상호의 일제강점기 행적이 재조명되면서 친일 논란이 불거졌다. 소속사 비스터스엔터테인먼트는 처음에는 "사실과 다른 부분이 있다"는 입장을 밝혔지만, 11일 추가 확인 결과 안상호가 1916년 대정친목회 평의원 명단에 이름을 올린 기록이 존재한다며 기존 입장을 정정하고 사과했다.

소속사는 "충분한 검증 없이 성급하게 답변해 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"며 "배우 하영 역시 의도치 않게 논란이 빚어진 데 대해 마음이 매우 무거운 상황"이라고 밝혔다.

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논란이 이어지는 가운데 하영은 광복절 하루 전날인 14일 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 라운드 인터뷰를 앞두고 있다. 광복절 하루 전 열리는 공식 일정인 만큼 작품 이야기와 함께 이번 논란에 대한 질문이 나올 가능성도 적지 않다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com