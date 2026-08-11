강동원·이지아는 바로 고개 숙였다…하영, '조상 친일' 번복 사과가 부른 파장

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 하영이 증조부의 친일 행적을 둘러싼 논란에 휩싸인 가운데, 과거 가족의 친일 이력으로 논란을 겪었던 배우 강동원과 이지아의 대응까지 재조명되고 있다.

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하영은 최근 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 "듣기로는 증조할아버지께서 일본에서 양의학을 배워오신 뒤 한양에 병원을 개원한 첫 의사다. 조선에서 유일한 양의학 병원이다 보니까 고종 황제도 치료를 하셨다고 들었다"라고 밝혔다.

방송 이후 증조부가 일제강점기에 활동한 의사 안상호라는 추측이 제기됐고, 안상호가 친일 관련 명단에서 이름이 확인되면서 친인 논란이 불거졌다.

이에 하영 소속사 측은 지난 10일 "증조부가 안상호는 맞지만 현재 제기되고 있는 루머는 사실무근"이라는 입장을 밝혔다.

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그러나 하루 뒤인 11일 입장을 번복했다. 하영 측은 "증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다. 충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과 드린다"고 고개를 숙였다.

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이어 "하영은 최근 방송 프로그램 출연 중 질문에 응하는 과정에서 집안의 4대 의료가업 이력을 언급한 바 있다. 이로 인해 의도치 않게 논란이 빚어진 데 대해 배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황"이라며 "당사는 역사적 사실과 한 인물의 이력을 대중에 전하는 일에 얼마나 신중한 검증이 필요한지 이번 일을 통해 깊이 깨달았다. 하영 역시 이번 일로 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 새기고, 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠다"고 밝혔다.

하영에 앞서 과거 배우 강동원과 이지아도 각각 외증조부와 조부의 친일 행적이 알려지며 논란이 불거진 바 있다. 당시 강동원은 외증조부의 친일 행적에 사과했고, 이지아는 조부의 친일 재산에 대해 "국가에 환수돼야 한다"고 밝혔다.

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강동원은 지난 2007년 한 매체와의 인터뷰에서 외증조부 이종만을 언급한 바 있다. 이후 강동원은 영화 '1987' 개봉을 앞두고 이종만이 일제강점기 대표적 친일파로 분류되는 인물로 알려지며 거센 비판이 일었다.

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이에 강동원은 "어린 시절 외증조부의 미담을 들으며 자라왔고, 2007년 인터뷰 당시에는 그분의 잘못된 행적을 정확히 인지하지 못했다"며 사과했다. 이어 "가족사와 관련된 일인 만큼 문제를 정확히 파악하고자 자료를 검토하는 과정에서 미숙하게 대응했던 점을 사과드린다"라며 "이번 일을 계기로 역사에 대해 더 공부하고 반성하겠다"라며 고개를 숙였다.

또한 이지아의 조부 김순흥은 일제강점기 대지주로 일제에 국방 관련 금품을 헌납한 기록이 존재하며, 대한민국 임시정부의 친일파 숙청 목록과 친일인명사전에 이름을 올린 것으로 알려졌다.

이지아는 "내가 두 살이 되던 해 조부께서 돌아가셔서 조부에 대한 기억이 없으며, 친일 행위에 대해서도 전혀 알지 못하고 자랐다. 2011년 기사를 통해 처음으로 해당 사실을 접한 후, 정확한 사실 여부를 확인하기 위해 민족문제연구소를 여러 차례 방문하는 등 관련 자료를 확인하고 공부했다"며 "그 과정에서 조부의 헌납 기록을 확인하게 되었고, 당시의 시대적 배경을 고려하더라도 이러한 행위는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다고 생각한다. 또한 이번 논란의 중심인 안양 소재의 땅이 일제강점기 동안 취득된 재산이라면, 반드시 국가에 환수되어야 한다고 생각한다"고 전했다.

이처럼 강동원, 이지아는 사실관계를 확인한 뒤 자신의 입장을 비교적 빠르게 밝히고 사과하며 논란을 수습하려는 모습을 보였다. 반면 하영은 증조부가 안상호라는 사실을 인정하면서도 처음에는 관련 의혹을 '사실무근'이라고 부인했다가 하루 만에 이를 번복했다. 이 과정에서 '왜 처음부터 확인하지 않았느냐'는 비판이 더해지며 논란이 예상보다 커지는 모양새다.

이러한 가운데 하영은 오는 14일 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 라운드 인터뷰를 진행할 예정인 가운데 하영이 증조부 관련 논란에 대해 직접 입을 열지 관심이 쏠린다.

anjee85@sportschosun.com