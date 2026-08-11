하정우 얼굴에서 '전OO'이 보여...완전 삭발·선글라스 파격 비주얼

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 하정우가 파격적인 삭발 헤어스타일로 근황을 공개했다.

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지난 10일 하정우는 자신의 SNS를 통해 촬영 현장으로 보이는 장소를 배경으로 한 사진을 공개했다.

그는 "8월"이라는 짧은 글과 함께 근황을 전하며 팬들의 관심을 모았다.

공개된 사진 속 하정우는 푸른빛이 돌 정도로 짧게 삭발한 모습이었다. 여기에 선글라스까지 착용한 채 카메라를 바라보며 근엄한 표정을 짓고 있어 평소와는 또 다른 강렬한 분위기를 풍겼다.

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특히 눈길을 끈 것은 파격적인 헤어스타일이다. 머리카락을 거의 남기지 않은 삭발에 선글라스를 더하면서 묵직하고 날카로운 인상을 완성했다.

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별다른 설명 없이 공개한 한 장의 사진만으로도 현재 하정우가 어떤 작품을 촬영하고 있는지에 대한 관심이 자연스럽게 이어졌다.

하정우는 현재 윤종빈 감독의 새 영화 '보통사람들'에서 전두환 전 대통령 역을 맡기 위해 삭발 헤어스타일을 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 캐릭터를 표현하기 위해 외적인 변신까지 감행한 만큼, 하정우가 작품에서 보여줄 모습에도 기대가 쏠리고 있다.

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전두환 전 대통령은 그동안 다양한 영화와 드라마에서 여러 차례 극화된 인물이다. 작품마다 배우들의 해석과 표현 방식에 따라 서로 다른 모습으로 그려져 온 만큼, 하정우가 해당 인물을 어떤 방식으로 재해석할지도 관심사다.

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한편 하정우가 출연하는 '보통사람들'은 무소불위의 절대 권력자 전두환과 그의 곁에서 보통 사람이라는 가면을 쓰고 더 높은 자리를 향해 나아가는 2인자 노태우, 그리고 그를 둘러싼 사람들의 이야기를 그리는 영화다. 손석구, 지창욱, 현봉식, 서현우 등이 출연한다.

shyun@sportschosun.com