박경혜, 저혈압 탓 연기하다 기절까지 "소리지르는 신에서 쓰러져" ('나혼산')

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[스포츠조선 이우주 기자] '나혼산' 박경혜가 체력을 관리하는 비법을 공개한다.

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MBC '나 혼자 산다' 측은 8일 '전현무의 무작정 떠나는 여행&동료 배우이자 절친 현봉식을 만난 박경혜'라는 제목의 예고 영상을 게재했다.

발레 학원에 간 박경혜는 "제가 저혈압이 있고 갑자기 소리지르는 신에서 기절하는 상황이 있었다. 피가 잘 돌 수 있게 종아리를 단련시키고자 발레를 시작하게 됐다"고 밝혔다. 하지만 발레는 마음처럼 쉽지 않았고, 박경혜는 겨우겨우 몸을 늘리며 수업에 임한다.

수업이 끝난 후 박경혜가 만나러 간 사람은 배우 현봉식. 박경혜는 직접 꾸민 모자, 선글라스 등을 선물하며 절친 면모를 과시한다.

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그런가하면 전현무는 새벽 6시부터 짐을 챙겼다. 두 달 넘게 쉼 없이 일해온 전현무는 오랜만에 맞이한 휴식에 짧은 여행을 즐기기 위해 공항으로 향했다. 하지만 목적지는 미정이라고. 무작정 공항에 도착한 전현무는 비행 시간을 검색하며 목적지를 고민했다. 1박2일의 짧은 휴가지만 전현무는 "7시간이면 시차가 있어서 해볼 만하다. 가보자. 부딪혀보는 거야"라며 설레는 마음으로 여행을 시작한다.

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전현무와 박경혜의 이야기는 오는 14일 밤 11시 10분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com