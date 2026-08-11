장영란, 광고 논란 후 의미심장 SNS “버티자, 이 또한 지나갈 거야”

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 장영란이 최근 자신을 둘러싼 논란 이후 의미심장한 글을 남겨 눈길을 끌고 있다.

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장영란은 11일 자신의 SNS에 "힘든 일이 있을 때마다 저는 그냥 푹 자고 일어나서 제 마음속에 늘 이렇게 얘기해요"라며 장문의 글을 게재했다.

그는 "다 잘 될 거야. 이 또한 지나갈 거야. 버티자"라며 스스로를 다독이는 듯한 메시지를 전했다. 이어 "그러니 우리 힘내요. 오늘은 꼭 좋은 일이 있을 거예유"라고 덧붙이며 특유의 긍정적인 에너지를 드러냈다.

함께 공개된 영상 속 장영란은 야외에서 네이비 컬러의 상의에 진주 목걸이를 매치한 모습. 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓는가 하면 차분한 표정으로 어딘가를 응시하는 모습도 담겼다.

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특히 이번 게시물이 주목받는 것은 최근 장영란이 자신이 대표로 있는 업체의 건강기능식품 광고를 둘러싸고 논란에 휩싸인 직후 나왔기 때문이다. 장영란이 논란을 직접적으로 언급하지는 않았으나 "힘든 일이 있을 때마다" "이 또한 지나갈 거야" "버티자" 등의 표현을 남기면서 일각에서는 최근 상황과 맞물린 간접적인 심경 표현이 아니냐는 추측이 나오고 있다.

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앞서 식품의약품안전처는 유명 연예인들이 참여한 건강·미용 제품 광고를 점검해 허위·과장 광고 사례를 적발했다. 장영란을 비롯해 장나라 유진 서정희 등이 모델 또는 광고에 참여한 제품이 대상에 포함됐다. 이 가운데 장영란이 대표로 있는 업체에서 제조한 다이어트 건강기능식품은 일반 건강기능식품임에도 의료적 효능이 있는 것처럼 광고했다는 지적을 받았다. SNS와 온라인 광고 등에 사용된 "위가 작아져 폭식이 불가능하다"는 취지의 표현이 마치 수술이나 의료적 처치와 유사한 효과를 기대하게 할 수 있다는 점이 문제가 된 것으로 알려졌다.

식약처는 문제가 된 제품 판매 사이트에 대해 방송통신심의위원회에 접속 차단을 요청하고 관할 지방자치단체에도 관련 내용을 통보할 방침이다. 지자체는 내용을 검토한 뒤 영업정지나 과징금 부과 등 행정처분 여부를 결정할 수 있다.

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한편 장영란은 자신의 유튜브 채널과 SNS 등을 통해 대중들과 활발히 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com