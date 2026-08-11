로제, 블랙핑크 10주년 팬 홀대 논란 사과…"외롭게 만든 것 같아 미안" [전문]

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 블랙핑크 로제가 데뷔 10주년 행사 이후 팬들에게 직접 미안한 마음을 전했다.

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로제는 11일 자신의 공식 채널에 "블링크(팬덤명), 지난 며칠 동안 생각이 많아서 하루빨리 글을 쓰지 못했다"라며 장문의 메시지를 남겼다.

로제는 "블링크만큼 나도 기다렸던 이번 10주년을 맞이하면서 아쉬운 마음이 컸던 것 같다"라면서 "팬분들의 마음을 이해하지 못해서가 아니라, 오히려 공감이 돼서 어떤 말부터 해야 할지 정리가 되기까지 조금 걸린 것 같다"고 털어놨다.

그는 "나한테도 블링크랑 함께 성장하고 아껴주며 함께 걸어온 10년이라는 이 시간이 큰 의미가 있고, 함께 축하하고 싶은 마음이 가장 컸다"라면서 "그래서 8월 8일 그 하루만큼은 우리 모두가 웃고 행복한 시간이었으면 했는데, 마음같이 풀리지 않아서 미안한 마음 한가득하다"라며 팬들을 향해 미안한 마음을 전했다.

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이어 "이 더운 날씨에도 우리를 보러 와준 많은 블링크에게 진심으로 고맙고, 오랜만에 만날 수 있어서 정말 반가웠고 또 미안했다고 말하고 싶다"라고 행사에 참석해준 팬들에게 감사와 미안한 마음을 동시에 전했다.

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로제는 "10년이라는 시간 동안 이렇게 많은 사랑을 받고, 또 서로 사랑을 주고받을 수 있는 관계가 되었다는 사실이 너무 감사하고 벅차오를 만큼 행복했다"라면서 "혼자 집에 들어와서야 모든 감정들이 확 더 몰려오더라. 내 마음을 추스리는데 시간이 걸리느라 더 쉽게 말을 꺼낼 수 없어 글이 조금 늦어진 점 미안하다"라며 재차 사과했다.

앞서 블랙핑크는 지난 8일 데뷔 10주년을 맞아 국립중앙박물관에서 '미트 앤 그리트(Meet&Greet)' 행사를 진행해 팬들과 만났다.

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그러나 10주년이라는 의미에 비해 작은 행사 규모에 일부 멤버만 참석한다는 이야기가 나오는 등 행사를 진행하는 과정에서 잡음이 생겨 이른바 팬 홀대 논란까지 제기됐다. 결국 행사는 블랙핑크 멤버 전원이 참석한 가운데 진행됐지만, 팬들의 아쉬움은 쉽게 가라앉지 않았다.

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행사를 마친 후 팬들에게 손편지를 받은 지수는 눈물을 보이고 팬 소통 플랫폼을 통해 "이번 기념일은 미안한 마음이 큰 하루인 거 같다"라고 미안한 마음을 전했다. 이어 "10년이라는 시간 동안 블랙핑크로, 그리고 지수로써 이런 일 저런 일 많았지만 항상 좋은 모습만 보여주고 힘든 순간에 행복을 주는 사람으로 존재하고 싶었는데 많은 블링크가 속상해하니까 마음이 무겁다"며 "10주년! 축하해 줘서 고맙고 큰 섭섭함을 안겨주게 된 거 다시 한번 미안하다"고 사과했다.

anjee85@sportschosun.com

이하 로제 글 전문.

블링크, 지난 며칠 동안 생각이 많아서 하루빨리 글을 쓰지 못했네요..

블링크 만큼 저도 기다렸던 이번 10주년을 맞이하면서 아쉬운 마음이 컸던 것 같아요.

팬분들의 마음을 이해하지 못해서가 아니라, 오히려 공감이 돼서 어떤 말부터

해야할지 정리가 되기까지 조금 걸린 것 같아요.

그러는 동안 여러분들을 더 외롭게 만든 것 같아 마음이 무겁네요..

조금이나마 블링크에게 저의 진심을 전하고 싶은 마음에 지금이라도 이 글을 남겨봐요.

저한테도 블링크랑 함께 성장하고 아껴주며 함께 걸어온 10년이라는 이 시간이 큰 의미가 있고, 함께 축하하고 싶은 마음이 가장 컸어요.

그래서 8월 8일 그 하루만큼은 우리 모두가 웃고 행복한 시간이었으면 했는데, 마음같이 풀리지 않아서 미안한 마음 한가득이네요..

이 더운 날씨에도 저희를 보러 와준 많은 블링크에게 진심으로 고맙고, 오랜만에 만날 수 있어서 정말 반가웠고 또 미안했다고 말하고 싶어요.

10년이라는 시간 동안 이렇게 많은 사랑을 받고, 또 서로 사랑을 주고받을 수 있는 관계가 되었다는 사실이 너무 감사하고 벅차오를 만큼 행복했어요.

혼자 집에 들어와서야 모든 감정들이 확 다 몰려오더라고요.

제 마음을 추스리는데 시간이 걸리느라 더 쉽게 말을 꺼낼 수 없어 글이 조금 늦어진 점 미안해요.

10년 동안 열심히 활동한 우리 블랙핑크, 그리고 너무 많은 사랑을 준 블링크를 위한 기념일이었는데,

우리 모두 많이 아쉬웠지만 다시 한번 진심으로 축하하고, 앞으로도 우리 더 좋은 추억들 많이 쌓아가요.

사랑해요 블링크.