하영 '친일 논란' 시작된 그 방송…'옥문아' 다시보기 결국 중단

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 하영의 증조부를 둘러싼 친일 논란이 확산하는 가운데, 논란의 시작점이 됐던 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 해당 회차의 다시보기 서비스가 결국 중단됐다.

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지난 7일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 323회는 11일 다시보기 서비스가 중단됐다. 해당 회차는 방송사의 요청에 따라 다시보기 제공이 중단된 것으로 알려졌다.

정확한 서비스 중단 사유는 공개되지 않았다. 다만 해당 방송에서 하영이 자신의 집안을 '4대째 의사 집안'이라고 소개한 것을 계기로 증조부 안상호의 과거 행적이 재조명되고 논란이 확산된 상황이어서 관심이 쏠리고 있다.

하영은 당시 방송에서 자신의 가족사를 소개하며 증조부부터 조부, 아버지, 언니까지 의료계에 몸담았다고 밝혔다.

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특히 증조부에 대해 "한양에서 서양 의학 전문 의원을 가장 먼저 연 분 중 한 분"이라며 일본에서 의학을 공부한 뒤 한양에 양의원을 열었고 고종 황제를 진료한 것으로 알고 있다는 취지로 설명했다.

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방송 당시에는 하영의 남다른 가족사가 관심을 모았지만, 이후 그가 언급한 증조부가 의사 안상호라는 사실이 알려지면서 분위기가 급변했다.

안상호의 일제강점기 행적과 관련한 과거 기록들이 온라인을 중심으로 재조명됐고, 특히 1916년 대정친목회 평의원 명단에 이름을 올린 기록이 알려지면서 친일 논란이 불거졌다.

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하영 측은 처음에는 관련 의혹에 선을 그었다.

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소속사 비스터스엔터테인먼트는 지난 10일 하영의 증조부가 안상호라는 사실은 인정하면서도 친일 행적 의혹에 대해서는 "사실과 다른 부분이 있다"는 취지의 입장을 밝혔다.

그러나 관련 기록이 잇따라 알려지면서 소속사는 하루 만인 11일 기존 입장을 정정하고 사과했다.

소속사는 "앞서 '사실무근'이라고 말씀드렸던 부분에 대해 추가 확인 결과, 증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"고 밝혔다.

이어 "충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

하영의 심경도 전했다. 소속사는 "하영은 최근 방송 프로그램 출연 중 질문에 응하는 과정에서 집안의 4대 의료가업 이력을 언급한 바 있다"며 "이로 인해 의도치 않게 논란이 빚어진 데 대해 배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황"이라고 설명했다.

그러면서 "당사는 역사적 사실과 한 인물의 이력을 대중에 전하는 일에 얼마나 신중한 검증이 필요한지 이번 일을 통해 깊이 깨달았다"며 "배우 하영 역시 이번 일로 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 새기고, 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠다"고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com