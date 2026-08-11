정해인도 '하영 논란' 불똥…광복절 전날 '이엿사' 인터뷰 동반 취소 논의

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하영의 인터뷰가 증조부 친일 행적 논란 속 취소된 가운데 같은 날 취재진과 만날 예정이었던 정해인의 일정에도 관심이 쏠리고 있다.

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11일 넷플릭스 시리즈 '이런 엿 같은 사랑' 측에 따르면 오는 14일 예정됐던 하영의 인터뷰는 부득이하게 취소됐다.

문제는 같은 날 또 다른 주연 배우 정해인의 인터뷰도 예정돼 있다는 점이다. 현재 정해인의 인터뷰 진행 여부 역시 논의 중인 것으로 전해졌다.

당초 두 사람은 최근 공개된 '이런 엿 같은 사랑'과 관련해 취재진을 만나 작품에 대한 이야기를 나눌 예정이었다. 그러나 하영을 둘러싼 가족사 논란이 확산되면서 예정됐던 홍보 일정에도 변수가 생겼다. 특히 하영의 인터뷰가 취소된 만큼 정해인까지 예정된 일정을 소화하지 못하게 될지 관심이 모인다. 정해인은 이번 논란과 직접적인 관련이 없지만 같은 작품의 주연 배우인 만큼 인터뷰가 진행될 경우 하영을 둘러싼 논란에 대한 질문이 나올 가능성도 배제하기 어렵다.

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앞서 하영은 지난 7일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 4대째 이어진 의사 집안의 가족사를 공개했다. 당시 그는 증조부가 일본에서 양의학을 배운 뒤 한국에서 개원했으며 고종 황제를 진료한 이력이 있다고 소개했다. 방송 이후 하영이 밝힌 가족사를 토대로 증조부가 근대 의사 안상호라는 사실이 알려졌고 안상호의 일제강점기 행적이 재조명되면서 논란이 불거졌다. 특히 안상호가 1916년 친일 단체로 알려진 대정실업친목회(대정친목회) 평의원 명단에 이름을 올렸다는 기록이 알려졌다.

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하영의 소속사 비스터스엔터테인먼트는 당초 관련 의혹을 "사실무근"이라고 부인했으나 이후 입장을 정정했다. 소속사는 추가 확인 결과 "증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라 있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"고 밝혔다. "의도치 않게 논란이 빚어진 데 대해 배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황"이라며 "이번 일로 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 새기고 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠다"고 전했다.

여파도 이어지고 있다. 하영이 가족사를 공개했던 '옥탑방의 문제아들' 해당 회차 다시보기가 중단됐고 하영이 출연한 일부 광고 영상도 비공개로 전환됐다. 여기에 예정됐던 인터뷰까지 취소되면서 작품 홍보 일정에도 영향을 미치는 모양새다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com