눈 퉁퉁 부은 이혜영, 폐암 치료 부작용 또 있었다 "머리 반 이상 빠져"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 화가 이혜영이 폐암 치료 부작용을 고백했다.

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10일 이혜영의 유튜브 채널에서는 '패션덕후가 풀어내는 코르티스 찬양 ft. 생로랑, 락시크, Y2K, 빈티지 패션'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이혜영은 "제 비밀을 알려드리겠다. 패션의 완성, 자연스러움 속에서 멋이 나온다. 뭐든 자연스러우려면 건강해야 한다"며 "제가 그동안 간과했던 게 있다. 머리, 두피 이런 거 신경 안 썼다. 머리숱도 많고 머리카락이 건강하니까 잘난 척을 하며 살았다"고 밝혔다.

하지만 이혜영은 "제가 많이 아파서 약물 치료를 이것저것 하는 바람에 머리카락이 반이 없어졌다고 생각하면 된다. 그런 약들을 끊은 지 꽤 되고 건강 상태가 조금 좋아지면서 두피 영양이 필요하다는 걸 알게 됐다. 동안의 핵심은 머리숱"이라며 폐암 치료로 머리숱이 많이 빠져 뒤늦게 두피 관리를 하고 있다고 밝혔다.

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자신이 실제로 쓰고 있는 두피앰플을 광고하며 이혜영은 "이런 거 20~30대 때부터 했으면 얼마나 머리카락이 풍성하고 반짝반짝하겠냐."고 진심으로 안타까워했다.

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한편, 이혜영은 지난 6월 유튜브 채널을 개설, 오랜 폐암 투병기를 밝혔다. 이혜영은 "옆구리로 폐를 절제해서 꺼냈기 때문에 옆구리에 상처가 많다"며 "갑자기 증상이 눈으로 오더라. 눈이 안 예쁘면 속상하다. 저는 눈 때문에 많이 좌절했다"고 퉁퉁 부은 눈에 슬퍼했다.

이혜영은 폐암 투병으로 달라진 눈에 대해 "어색하다. 옛날 눈이랑 지금 느낌이 달라서 아이라인을 그리는 것도 달라져서 약간 어색하다"며 "'돌싱글즈' 할 때 '눈이 왜 이렇게 부었어? 쌍꺼풀 수술 했나?', ' 왜 이렇게 아파 보여?' 이런 얘기 많이 들었다. 다 오해다. 그런 오해를 평생 견디면서 살았기 때문에 그건 그렇게 안 무서운데 몸이 아픈 게 제일 무섭다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com