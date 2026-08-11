'한일합방'이라니…하영 부친, 조부 친일 논란 수습하려다 '2차 역풍'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 하영의 부친이 조부 친일 논란을 수습하기 위해 직접 나섰다가 '한일합방'이라는 표현으로 또 다른 역풍을 맞았다.

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조부의 과거사를 미화할 생각이 없다며 고개를 숙였지만, 정작 인터뷰에서 일제의 대한제국 강제병합을 '한일합방'이라고 표현하면서 또다시 논란의 중심에 섰다.

11일 하영의 부친 A씨는 일간스포츠와의 인터뷰에서 자신의 조부인 안상호의 한성의사회 조직과 초대 회장 이력을 설명하는 과정에서 "한일합방이 된 후"라는 표현을 사용했다.

이를 두고 온라인에서는 역사 문제를 해명하는 과정에서 '한일합방'이라는 표현을 사용한 것이 적절했느냐는 지적이 나왔다.

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'합방'은 두 나라가 하나로 합쳐졌다는 의미를 담고 있어 1910년 일제에 의한 대한제국 국권 침탈의 강제성을 충분히 드러내지 못할 수 있다는 비판을 받아온 표현이다. 이에 '강제병합'이나 '경술국치' 등 역사적 성격을 보다 명확하게 드러내는 표현을 사용하는 것이 적절하다는 지적이다.

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특히 이번 인터뷰가 조부의 친일 논란에 대해 사과하고 해명하기 위해 이뤄졌다는 점에서 단어 선택을 둘러싼 비판은 더욱 눈길을 끌었다.

A씨는 이날 인터뷰에서 조부를 둘러싼 논란 자체에 대해서는 고개를 숙였다.

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그는 "많은 분에게 불편함을 끼쳐 죄송하다"며 "8·15 광복절을 앞두고, 일제강점기라는 중요한 역사와 관련된 문제가 불거진 만큼 가족 구성원 모두 이번 논란에 대해 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다.

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안상호가 친일 단체로 알려진 대정실업친목회 평의원 명단에 이름을 올린 기록에 대해서도 "역사적으로 엄중한 문제와 관련해 이러한 기록이 있다는 점에서 후손으로서 마음이 무겁다"고 말했다.

그러면서 앞서 하영 측이 관련 의혹에 대해 처음 '사실무근'이라는 취지의 입장을 내놓게 된 배경도 설명했다.

A씨에 따르면 가족에게는 안상호가 일본 도쿄 자혜의과대학에 근무하던 당시 의친왕의 진료를 맡았고, 이후 의친왕의 권유로 귀국해 조선에서 의료 활동을 했다는 이야기가 전해져 왔다.

A씨는 안상호가 항일 의지를 보였던 의친왕을 가까이에서 보필한 것으로 알고 있었기 때문에 "조부께서 친일 논란에 연루될 수 있다고 생각하지 못했다"는 취지로 설명했다.

안상호가 일본인 여성과 결혼했다는 사실에 대해서도 입장을 밝혔다. A씨는 어린 시절 자신의 조모가 늘 한복 차림으로 손자들을 돌봤다고 회상하며 일본인과의 혼인 자체를 친일 문제와 연결해 생각하지 않았다고 설명했다.

다만 "가족이라는 이유로 조부의 과거사를 미화할 생각은 전혀 없다"고 선을 그었다.

이어 "무엇보다 이번 역사와 관련된 논란으로 심려를 끼쳐드린 점 송구스럽게 생각한다"며 "역사를 다시 공부하고 배워가면서 후손으로서 무엇을 해야 할지 고민하고 실천하며 겸손하게 살겠다"고 밝혔다.

앞서 하영은 지난 7일 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 자신의 집안을 '4대째 의사 집안'이라고 소개했다. 당시 증조부가 일본에서 양의학을 공부한 뒤 한양에 병원을 열었으며 고종을 진료했다고 밝혔다.

방송 이후 하영의 증조부가 안상호라는 사실과 함께 그의 일제강점기 행적을 둘러싼 기록들이 재조명됐다.

하영 측은 처음에는 관련 의혹에 대해 '사실무근'이라는 취지로 입장을 밝혔지만, 하루 만에 "추가 확인 결과 증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"며 기존 입장을 정정하고 사과했다.

소속사에 이어 부친까지 직접 나서 "과거사를 미화할 생각이 없다"고 사과하며 수습에 나섰지만, 이번에는 부친 인터뷰에 등장한 '한일합방' 표현 등이 다시 도마 위에 오르면서 논란이 이어지는 모양새다.

narusi@sportschosun.com