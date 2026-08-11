하영, '증조부 친일' 논란에 결국 광복절 전날 인터뷰 취소 [공식]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 하영이 증조부를 둘러싼 친일 논란 속 결국 예정됐던 인터뷰를 취소했다.

Advertisement

11일 넷플릭스 시리즈 '이런 엿 같은 사랑' 측 관계자는 다수의 매체를 통해 "오는 14일 예정된 하영의 인터뷰는 부득이하게 취소됐다"라고 밝혔다.

당초 하영은 오는 14일 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 라운드 인터뷰를 진행할 예정이었다.

그러나 최근 하영의 증조부를 둘러싼 친일 논란이 불거졌고, 이번 인터뷰는 15일 광복절을 하루 앞두고 진행되는 만큼 인터뷰를 진행하는 데 부담을 느낀 것으로 보인다.

Advertisement

하영을 둘러싼 논란은 지난 7일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 시작됐다. 당시 하영은 "증조할아버지께서 일본에서 양의학을 배워오신 뒤 한양에 병원을 개원한 첫 의사다. 조선에서 유일한 양의학 병원이다 보니까 고종 황제도 치료를 하셨다고 들었다"라고 밝혔다.

Advertisement

방송 이후 증조부가 일제강점기에 활동한 의사 안상호라는 추측이 제기됐고, 안상호가 친일 관련 명단에서 이름이 확인되면서 친인 논란이 불거졌다.

이에 하영 소속사 측은 지난 10일 "증조부가 안상호는 맞지만 현재 제기되고 있는 루머는 사실무근"이라는 입장을 밝혔다.

Advertisement

그러나 안상호가 1916년 친일단체인 대정친목회 평의원 명단에 이름을 올렸다는 기록과 1918년 조선총독부 기관지 '매일신보'에 소개된 기사 등이 알려졌다.

Advertisement

이에 하영 측은 하루 뒤인 11일 입장을 번복했다. 하영 측은 "증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다. 충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과 드린다"고 고개를 숙였다.

이어 "하영은 최근 방송 프로그램 출연 중 질문에 응하는 과정에서 집안의 4대 의료가업 이력을 언급한 바 있다. 이로 인해 의도치 않게 논란이 빚어진 데 대해 배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황"이라며 "당사는 역사적 사실과 한 인물의 이력을 대중에 전하는 일에 얼마나 신중한 검증이 필요한지 이번 일을 통해 깊이 깨달았다. 하영 역시 이번 일로 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 새기고, 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠다"고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com