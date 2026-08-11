'정준영 단톡방' 이종현, 연이틀 개인사 고백 "이혼 진행중...복귀는 절대 NO" [전문]

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[스포츠조선 정안지 기자] 전 씨엔블루 멤버 이종현이 지난 10일 SNS에 글을 올리며 8년만의 근황을 전한 데 이어, 11일에도 글을 올려 팀을 떠날 당시의 심경과 현재 개인사를 추가로 밝혔다.

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이종현은 "한때 씨엔블루 출신의 일원이었으나, 나의 부적절한 언행과 미숙함으로 인해 팀을 떠나 세상과 거리를 두고 살아온 지 어느덧 8년이라는 시간이 흘렀다"라고 밝혔다.

이어 "그동안 일반인으로 살아오면서도, 내 과거의 행동으로 인해 팀과 멤버들이 원치 않는 오해와 비난을 받아온 것에 대해서는 늘 마음의 짐을 안고 살았다"라면서 "당시 나를 아껴주셨던 일부 팬분들께서는 내가 멤버들에게 외면당했다고 생각하셨을 수도 있지만, 이는 전혀 사실이 아니며 그로 인해 멤버들이 원치 않는 상처를 받게 된 점이 늘 가슴 아팠다"라고 전했다.

이종현은 "당시 차마 다 말씀드리지 못했던 내 개인적인 부끄러운 사정들과 불찰들로 인해, 내가 팀에 남아 있는 것이 오히려 팀에 더 큰 피해와 오점을 남기지 않을까 두려웠다"라면서 "팀을 나오게 된 것은 온전히 내 잘못과 선택이었으며, 그 책임 또한 제가 감당해야 할 몫이었다"라고 전했다.

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그러면서 "당시 나의 불미스러운 언행과 행동에 대한 부끄러움, 그리고 그에 대한 책임감 때문에 스스로 연예계를 떠나 세상과 단절된 채 살아가는 것을 선택했던 것"이라고 밝혔다.

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그는 연예계를 떠난 이후의 개인적인 삶을 언급했다. 이종현은 "연예계를 떠난 이후 내 개인적인 삶 역시 여러 시련이 있었다"라면서 "가정을 꾸리기도 했으나 서로의 길을 위해 정리를 해나가는 과정 속에 있기도 하다"라고 밝혔다. 그러면서 "하지만 이제는 과거의 잘못을 피하지 않고 대면하며, 한 인간으로서 떳떳하게 세상으로 나와 살아가고자 한다"라고 밝혔다.

다만 이번 글이 연예계 복귀를 위한 움직임은 아니라고 분명히 했다. 이종현은 "이 글은 연예계 복귀를 위해 쓰는 글이 결코 아니다. 현재 내가 일반인으로서 종사하고 있는 일들과 관련해, 특정 브랜드 및 사업적인 부분에서 확인되지 않은 소문이나 오해가 생기는 것을 방지하고 사실관계를 명확히 하고자 용기를 내어 글을 올리게 됐다"라고 설명했다. 이어 "오랫동안 불필요한 오해로 피해를 입었을 씨엔블루 멤버들에게 진심 어린 사과와 감사를 전하고, 잘못된 오해를 바로잡는다"라고 덧붙였다.

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앞서 이종현은 지난 10일 8년 만에 SNS를 통해 "세상과 등지고 지낸 몇 년이 있었다. 그 후로는 살아보려 일을 배웠다. 작지만 8년간, 뷰티 쪽 마케팅에 재미를 느끼며 전문적으로 해오고 있다"며 근황을 전했다.

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이어 그는 평범한 회사원의 모습으로 업무 중인 모습과 함께 "평범하게 일하며 사는 게 얼마나 어려운 건지 알게 됐다. 모든 분들이 너무 대단하다고 생각한다"며 "앞으로는 인간 이종현으로서 더 많은 분들과 소통하며 살겠다"고 전했다.

한편, 이종현은 2010년 4인조 밴드 씨엔블루 멤버로 데뷔했다. 그러나 2019년 불법 촬영물 유포 사건으로 사회적 물의를 일으킨 정준영의 단체 대화방에 참여했던 사실이 알려지며 논란에 휩싸였다. 특히 여성을 대상으로 한 부적절한 발언까지 알려지면서 비판이 이어졌다.

여기에 논란이 불거진 지 약 5개월 만에 아프리카TV BJ 박민정에게 사적인 메시지를 보낸 사실이 알려지면서 다시 한번 논란의 중심에 섰고, 결국 이종현은 2019년 씨엔블루에서 자진 탈퇴했다.

anjee85@sportschosun.com

이하 이종현 SNS 글 전문

오랫동안 마음에 담아두었던 이야기를 전하려 합니다.

한때 씨엔블루 출신의 일원이었으나, 저의 부적절한 언행과 미숙함으로 인해 팀을 떠나 세상과 거리를 두고 살아온 지 어느덧 8년이라는 시간이 흘렀습니다.

그동안 일반인으로 살아오면서도, 제 과거의 행동으로 인해 팀과 멤버들이 원치 않는 오해와 비난을 받아온 것에 대해서는 늘 마음의 짐을 안고 살았습니다. 당시 저를 아껴주셨던 일부 팬분들께서는 제가 멤버들에게 외면당했다고 생각하셨을 수도 있지만, 이는 전혀 사실이 아니며 그로 인해 멤버들이 원치 않는 상처를 받게 된 점이 늘 가슴 아팠습니다.

당시 차마 다 말씀드리지 못했던 제 개인적인 부끄러운 사정들과 불찰들로 인해, 제가 팀에 남아있는 것이 오히려 팀에 더 큰 피해와 오점을 남기지 않을까 두려웠습니다. 팀을 나오게 된 것은 온전히 제 잘못과 선택이었으며, 그 책임 또한 제가 감당해야 할 몫이었습니다.

당시 저의 불미스러운 언행과 행동에 대한 부끄러움, 그리고 그에 대한 책임감 때문에 스스로 연예계를 떠나 세상과 단절된 채 살아가는 것을 선택했던 것입니다.

연예계를 떠난 이후 제 개인적인 삶 역시 여러 시련이 있었습니다. 가정을 꾸리기도 했으나 서로의 길을 위해 정리를 해나가는 과정 속에 있기도 합니다. 하지만 이제는 과거의 잘못을 피하지 않고 대면하며, 한 인간으로서 떳떳하게 세상으로 나와 살아가고자 합니다.

이 글은 연예계 복귀를 위해 쓰는 글이 결코 아닙니다. 현재 제가 일반인으로서 종사하고 있는 일들과 관련해, 특정 브랜드 및 사업적인 부분에서 확인되지 않은 소문이나 오해가 생기는 것을 방지하고 사실관계를 명확히 하고자 용기를 내어 글을 올리게 되었습니다. 오랫동안 불필요한 오해로 피해를 입었을 씨엔블루 멤버들에게 진심 어린 사과와 감사를 전하고, 잘못된 오해를 바로잡습니다