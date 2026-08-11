유깻잎, 최고기와 이혼 후에도 '할리우드 스타일'...SNS 티키타카 “사비로 더 줄게”

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[스포츠조선 김수현기자] 뷰티 크리에이터 유깻잎이 전남편 최고기와 이혼 후에도 이어지고 있는 유쾌한 소통을 공개했다.

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11일 유깻잎은 자신이 홍보하고 있는 다이어트 식품 관련 게시물에 전남편 최고기가 남긴 댓글을 공개했다.

댓글에서 최고기는 "요즘 다이어트 중인데 효과 좀 보겠습니다. 잘 먹고 있습니다. 맛있더라요"라며 제품에 대한 반응을 전했다.

특히 최고기는 이혼한 전처 유깻잎이 홍보하는 제품을 직접 이용하고 있다는 사실이 알려지면서 관심을 모았다.

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이에 유깻잎은 최고기의 댓글에 "제 사비로 더 드리겠습니다"라고 답하며 웃음을 자아냈다. 전남편의 댓글에 센스 있게 응수하는 두 사람의 편안한 관계가 엿보였다.

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유깻잎과 최고기는 지난 2016년 결혼해 딸 솔잎 양을 품에 안았으나 2020년 이혼했다. 현재 딸의 양육은 최고기가 맡고 있다.

두 사람은 이혼 이후에도 딸을 중심으로 소통을 이어오고 있다. 최근에는 TV CHOSUN 예능 'X의 사생활'에 함께 출연해 이혼 이후 각자의 삶과 관계에 대해 솔직하게 공개하기도 했다.

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특히 방송을 통해 유깻잎은 4개월째 교제 중인 남자친구를 공개하며 재혼을 전제로 한 만남을 이어가고 있다고 밝혔다. 최고기 역시 5년째 교제 중인 여자친구가 있다고 공개하며 이혼 후 각자의 삶을 이어가고 있는 모습을 보여줬다.

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shyun@sportschosun.com