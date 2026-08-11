엔씨, 2분기 영업익 1739억원…해외 매출 비중 52%로 국내 추월하며 턴 어라운드 본격화

Advertisement

Advertisement

Advertisement

엔씨가 올해 2분기 매출과 영업이익을 동시에 크게 끌어올리며 실적 반등에 속도를 냈다. 특히 해외 매출 비중이 처음으로 국내를 넘어서는 등 기존 '리니지' IP 중심의 국내 사업 구조에서 벗어나려는 변화도 수치로 나타났다.

엔씨는 2분기 연결 기준 매출 7705억원, 영업이익 1739억원, 당기순이익 1312억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 매출은 전분기 대비 38%, 영업이익은 53% 증가했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 매출은 101%, 영업이익은 1053% 늘었다. 영업이익률은 23%다.

이번 실적에서 눈에 띄는 대목은 해외 사업의 확대다. 지역별 매출 비중은 한국 48%, 아시아 25%, 북미·유럽 등 27%로 집계됐다. 전체 매출의 52%가 해외에서 발생하면서 국내 매출 비중을 처음 넘어섰다. 해외 매출 비중은 4개 분기 연속 상승했다.

Advertisement

기존 핵심 IP의 실적도 회복세를 이어갔다. PC 게임 매출은 3438억원으로 1분기에 이어 분기 최대치를 다시 경신했다. 특히 '리니지 클래식'이 1855억원의 매출을 올리며 PC 사업의 성장을 이끌었다. 6월 말 기준 출시 후 140일 동안 누적 매출은 2691억원이다. '리니지 리마스터' 역시 전분기보다 매출이 18% 증가했다.

Advertisement

모바일게임 매출은 1853억원으로 전분기보다 소폭 늘었다. '리니지M'은 전분기 대비 4% 성장하며 경쟁이 치열해진 모바일 시장에서도 기존 이용자 기반을 지켰다.

사업 포트폴리오를 넓히기 위한 움직임도 실적에 반영됐다. 모바일 캐주얼게임 매출은 1697억원으로 전체 매출의 22%를 차지했다. 글로벌 모바일 게임 플랫폼 저스트플레이(JustPlay)가 이번 분기부터 연결 실적에 포함되면서 캐주얼 게임 사업의 외형도 한층 커졌다.

Advertisement

엔씨는 하반기 글로벌 신작을 통해 성장세를 이어간다는 계획이다. 오는 26일 독일 쾰른에서 개막하는 '게임스컴 2026'에 참가해 '아이온2', '신더시티', '프로젝트 본파이어' 등 글로벌 시장을 겨냥한 신작 라인업을 공개한다.

Advertisement

2분기 실적은 '리니지'라는 기존 IP의 성과가 여전히 엔씨의 실적을 지탱하고 있음을 보여주는 동시에, 해외와 캐주얼 사업이 새로운 축으로 자리 잡기 시작했다는 점에서 의미가 있다. 향후 관건은 이 같은 외형 확대가 일회성 실적 개선에 그치지 않고 신작의 글로벌 흥행과 함께 지속적인 성장 구조로 이어질 수 있느냐에 달렸다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com