‘2026 LoL KeSPA CUP’ 최종 관문 돌입…농심 결승 직행, 한화생명e스포츠-T1 도전

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'2026 LoL KeSPA컵'이 우승을 향한 마지막 여정에 들어간다.

한화생명e스포츠와 DN 수퍼스가 T1과 맞붙을 한 자리를 놓고 승부를 펼치는 가운데, 농심 레드포스는 결승에 직행해 최종 상대를 기다린다.

한국e스포츠협회가 주최하는 '2026 LoL KeSPA컵'은 11일 파이널 스테이지 2 1라운드를 시작한다. 이날 오후 6시 한화생명과 DN이 맞붙으며, 승자는 오는 17일 대전이스포츠경기장에서 T1과 파이널 스테이지 2 2라운드를 치른다.

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대회는 지난 7월 20일 농심과 한진 브리온의 개막전으로 막을 올렸다. 조별 예선을 거쳐 A조에서는 농심, 젠지 이스포츠, DN, 키움 DRX가, B조에서는 T1, 한화생명, 한진 브리온, KT 롤스터가 파이널 스테이지 1에 올랐다.

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이후 네 차례 경기를 통해 농심, T1, 한화생명, DN이 파이널 스테이지 2 진출을 확정했다. 이 가운데 농심은 파이널 스테이지 1에서 직행권을 확보해 가장 먼저 결승 진출을 확정할 수 있는 위치에 올랐다.

파이널 스테이지 2는 3경기 모두 5전 3선승제로 진행된다. 11일 한화생명과 DN의 1라운드에 이어 17일에는 T1과 1라운드 승자가 맞붙는다. 18일 최종 결승에서는 농심과 2라운드 승자가 우승을 놓고 대결한다.

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이번 대회는 국내 유일의 '리그 오브 레전드' 단기 컵 대회라는 성격과 함께 디즈니+가 전 경기를 단독 중계하는 점도 특징이다. 파이널 스테이지 2 중계는 전용준 캐스터와 김동준·'클템' 이현우 해설이 맡고 윤수빈 아나운서가 인터뷰어로 나선다. 파이널 스테이지 2의 모든 경기는 오후 6시에 시작한다. 17일과 18일 경기는 대전 유성구 대전이스포츠경기장에서 오프라인으로 열린다. 우승팀에는 KeSPA컵 트로피와 함께 상금 3000만원이 주어진다. 준우승을 포함한 대회 총상금 규모는 5200만원이다.

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현장 관람객을 위한 이벤트도 마련된다. 디즈니+ 구독자를 대상으로 한 뷰잉파티 공간을 비롯해 선수 포토카드와 포토키링 증정, '포토그레이' 즉석 포토부스 등이 운영된다. 오프라인 경기 티켓은 YES24를 통해 각 경기 시작 전까지 예매할 수 있다. 가격은 일반석 3만원, 시야방해석 2만5000원, 시야제한석 및 휠체어석 2만원이며 1인당 최대 2매까지 구매할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com