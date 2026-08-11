리사, 새 남친 생겼나…3살 연하 '태국 차은우'와 해외 데이트 목격담 '솔솔'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 블랙핑크 리사가 LVMH 후계자 프레데릭 아르노와 결별설에 휩싸인 가운데, 이번에는 3살 연하의 태국 배우 블루 퐁티왓과 열애설이 불거졌다.

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11일 국내외 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 리사와 블루 퐁티왓이 최근 여러 차례 함께 있는 모습이 포착됐다며 두 사람의 관계를 둘러싼 추측이 확산되고 있다.

두 사람은 태국에서 함께 시간을 보내는 모습이 여러 차례 목격돼 친분이 있는 사이로 알려져 왔다. 그러나 지난달 말 홍콩에서 두 사람이 함께 있는 것으로 추정되는 사진이 공개되면서 열애설에 불이 붙었다. 최근에는 일본에서도 두 사람이 함께 있었다는 목격담이 나오면서 관심이 더욱 커졌다.

일각에서는 블루 퐁티왓이 리사의 가족과 함께 있는 것으로 보이는 모습까지 거론하며 두 사람의 관계가 단순한 친구 사이가 아니지 않느냐는 추측을 내놓고 있다. 반면 두 사람이 오랫동안 알고 지낸 친한 지인인 만큼 함께 있는 모습만으로 연인 관계라고 단정하기 어렵다는 반응도 이어지고 있다.

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리사와 블루 퐁티왓의 열애설은 이번이 처음은 아니다. 앞서 지난 4월 블루 퐁티왓은 자신의 SNS를 통해 리사와 함께 찍은 사진 여러 장을 공개했다. 사진은 리사의 29번째 생일을 기념한 자리에서 촬영된 것으로 알려졌으며, 두 사람은 해변을 배경으로 다정한 분위기를 연출했다.

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당시 블루 퐁티왓은 "Cheers to you, rockstar!"라는 메시지와 함께 사진을 공개했다. 특히 비키니를 입은 리사가 블루 퐁티왓에게 가까이 기대어 포즈를 취하는 등 스스럼없는 모습이 담기면서 해외 팬들 사이에서 두 사람의 관계를 두고 다양한 추측이 나왔다.

블루 퐁티왓은 2000년생으로 1997년생인 리사보다 3살 연하다. 태국에서 배우 겸 모델로 활동하고 있으며 훈훈한 외모로 국내에서는 '태국 차은우'라는 수식어와 함께 소개되고 있다.

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공교롭게도 두 사람의 열애설은 리사와 프레데릭 아르노의 결별설이 이어지는 가운데 다시 불거져 더욱 관심을 모으고 있다.

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리사는 지난 2023년부터 세계 최대 명품 그룹 LVMH 베르나르 아르노 회장의 아들 프레데릭 아르노와 수차례 열애설에 휩싸였다. 두 사람은 해외에서 함께 있는 모습이 여러 차례 포착됐고 리사가 아르노 일가와 함께 있는 모습까지 알려지면서 꾸준히 교제설이 제기됐다. 다만 양측은 열애 사실을 공식적으로 인정한 적은 없다.

최근에는 두 사람의 결별설도 제기됐다. 지난 6월 미국 패션지 '베니티 페어'가 리사와 아르노가 갈라선 것으로 보인다는 취지로 전하면서 결별설이 다시 수면 위로 떠올랐다.

이런 가운데 블루 퐁티왓과 해외에서 함께 있는 것으로 추정되는 모습이 잇따라 확산되면서 리사의 새로운 열애설에도 관심이 쏠리고 있다.

다만 현재까지 리사와 블루 퐁티왓 측은 열애 여부에 대해 공식적으로 인정한 바 없다.

olzllovely@sportschosun.com