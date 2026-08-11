NHN, 2분기 영업익 579억원 ‘역대 최대’…게임도 일본 중심 성장세

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NHN이 게임과 결제, 기술 등 핵심 사업의 고른 성장에 힘입어 2분기 역대 최대 실적을 기록했다.

특히 게임 부문은 웹보드와 일본 모바일게임의 성과가 맞물리며 성장세를 이어갔다. NHN은 2분기 연결 기준 매출 7579억원, 영업이익 579억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 25.3%, 영업이익은 164.1% 증가했다. 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대치다.

우선 게임 부문 매출은 1396억원으로 전년 동기 대비 21.5%, 전분기 대비 9.3% 증가했다. 국내에서는 웹보드게임의 성장이 두드러졌다. 규제 환경 변화와 함께 '한게임 로얄홀덤'의 오프라인 대회인 'HPT(Hangame Poker Tour)'가 국내 최대 규모의 행사로 자리매김하면서 2분기 전체 웹보드게임 매출이 지난해 같은 기간보다 15% 증가했다.

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일본 게임사업의 성장세도 이어졌다. 모바일게임 '#콤파스'는 '체인소맨'과의 컬래버레이션 효과로 전분기 대비 매출이 105% 증가했다. 이를 포함한 NHN의 일본 모바일게임 전체 매출은 전년 동기 대비 47% 늘었다.

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NHN은 하반기에도 일본 시장을 중심으로 게임사업의 성장 기반을 확대한다. NHN 게임사업부문과 일본 NHN플레이아트가 함께 개발 중인 신작 '환상세계의 푸치포용'은 올 겨울 출시를 목표로 하고 있다. NHN플레이아트는 오는 9월 열리는 도쿄게임쇼에도 참가한다. 이 자리에서 '환상세계의 푸치포용'을 비롯해 주요 신작과 현재 서비스중인 게임들을 소개할 예정이다.

게임 외 사업도 성장세를 보였다. 결제 부문 매출은 3940억원으로 전년 동기 대비 27.3% 증가했다. NHN KCP의 거래대금이 신규 대형 가맹점 유입에 힘입어 34% 늘면서 매출 성장을 이끌었다. 기술 부문은 AI GPU 사업 확대에 힘입어 1598억원의 매출을 기록, 전년 동기 대비 52.9% 성장했다. NHN클라우드의 서울 양평 리전 매출은 엔비디아 B200 기반 서비스형 GPU 공급 확대에 힘입어 85.3% 증가했다. 기타 부문 매출은 880억원으로 전년 동기 대비 8.8% 감소했다.

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NHN은 하반기 게임사업에서는 일본 시장 공략을 강화하고, 결제와 기술 부문에서는 새로운 성장동력 확보에 나선다. NHN KCP는 스테이블코인 기반 결제 사업을 추진하고 있으며, NHN클라우드는 AI GPU 수요에 대응해 내년까지 최소 30MW 규모의 AI 데이터센터를 추가 확보할 계획이다.

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정우진 NHN 대표는 "지난 몇 년간 진행해 온 경영효율화와 비용통제의 성과가 지난해 4분기부터 실적에 반영되기 시작했고, 올해는 이를 바탕으로 주요 사업의 성과가 본격화되는 시기"라며 "2분기 실적을 성장 국면의 출발점으로 삼아 하반기에도 이러한 흐름을 이어가겠다"고 말했다.

이번 실적은 NHN이 비용 효율화에 머물지 않고 게임·결제·AI 인프라 등 각 사업에서 성장 동력을 다시 만들어내고 있다는 점에서 의미가 있다. 게임사업에서는 국내 웹보드의 안정적인 성장에 더해 일본 시장의 성과가 커지고 있어, 하반기 신작 '환상세계의 푸치포용'의 흥행 여부가 게임사업의 다음 성장세를 가늠할 변수로 꼽힌다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com