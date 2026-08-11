이시언♥서지승, 아빠 붕어빵 아들 공개…"큰 솔민이 작은 보연이"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 서지승이 남편 이시언과 아들의 다정한 투샷을 공개했다.

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서지승은 11일 자신의 SNS에 "큰솔민이 작은보연이. 엄마의 사랑둘"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 이시언이 아들 솔민 군과 나란히 누워 시간을 보내고 있는 모습이 담겼다. 편안한 잠옷 차림의 이시언은 아들에게 얼굴을 가까이 댄 채 사랑스러운 눈빛으로 바라보는가 하면, 아들 역시 카메라를 또렷하게 응시해 눈길을 끌었다.

특히 서지승이 남편 이시언을 본명인 '보연'으로 부르며 아들을 '큰솔민이', 남편을 '작은보연이'라고 표현한 점이 웃음을 자아낸다. 이시언의 본명은 이보연이다.

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아빠와 아들이 나란히 누운 모습에서는 닮은꼴 외모도 돋보였다. 앞서 서지승 역시 지난달 아들과 찍은 사진을 공개하며 "작아진 오빠랑 나"라고 표현해 아들이 이시언을 빼닮았음을 언급한 바 있다. 당시에도 온라인에서는 '아빠 붕어빵'이라는 반응이 이어졌다.

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이시언은 지난 6월 자신의 유튜브 채널을 통해 아들의 이름이 이솔민이라고 직접 공개했다. 그는 넉살이 소개해준 작명소를 찾았다며 "'거느릴 솔'에 '산이름 민'"이라고 이름의 뜻을 설명했다. 당초 태명은 '태건'이었으나 작명소의 조언을 참고해 솔민으로 이름을 정했다고 밝혔다.

한편 이시언과 서지승은 2018년 공개 열애를 시작해 2021년 결혼했다. 두 사람은 지난 5월 첫아들을 품에 안으며 결혼 약 5년 만에 부모가 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com