웹젠, ‘디펜스 게임의 폭군이 되었다’ 기반 신작 ‘PROJECT D1’ 공개…‘디오라마 픽셀아트’로 원작 구현

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웹젠이 네이버웹툰 인기작 '디펜스 게임의 폭군이 되었다'를 게임으로 옮긴 신작 'PROJECT D1'의 모습을 처음 공개했다.

원작의 도트그래픽 세계관을 살리기 위해 2D 픽셀아트와 3D 공간을 결합한 독특한 그래픽 연출을 적용한 것이 특징이다. 웹젠은 자회사 웹젠크레빅스가 개발중인 'PROJECT D1'의 게임 연출 이미지와 일부 게임 정보를 공개했다.

'PROJECT D1'은 네이버웹툰 '디펜스 게임의 폭군이 되었다' IP를 기반으로 개발 중인 지휘 전략 RPG다. 지난해 12월 웹젠이 네이버웹툰과 IP 사용 계약을 체결하면서 제작 사실이 알려진 데 이어 이번에 처음으로 실제 게임 이미지가 공개됐다.

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개발진은 원작에서 주인공이 소환된 게임 속 세계가 도트그래픽으로 표현된다는 설정에 주목했다. 이를 게임에서도 구현하기 위해 '디오라마 픽셀아트'라는 그래픽 연출 기법을 적용했다.

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'디오라마 픽셀아트'는 2D 픽셀아트에 3D 공간 연출을 결합해 입체감을 구현하는 방식이다. 'PROJECT D1'은 언리얼 엔진5를 기반으로 3D 그래픽을 구성한 뒤 각 요소를 수작업 도트그래픽으로 마무리해 원작에서 묘사된 세계관을 게임 속에 구현했다.

게임 시스템 역시 원작의 서사를 단순히 재현하는 데 그치지 않고 플레이 방식으로 재구성했다. 원작에서 주인공이 경험하는 탐사와 방어전, 영지경영 등의 에피소드를 게임에서는 파티 구성과 전술 운영, 캐릭터 육성 및 지휘 전투 등으로 풀어낸다. 웹젠은 이번 공개와 함께 게임 내 전투 장면과 주요 캐릭터들의 회합 모습, 주요 진행 장소인 요새도시 '크로스로드'의 컨셉트 아트 등도 선보였다.

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'디펜스 게임의 폭군이 되었다'는 불가능에 가까운 난이도의 게임을 유일하게 완결한 주인공이 게임 속 캐릭터에 빙의한 뒤 살아남기 위해 고군분투하는 이야기를 다룬다. 동명의 웹소설을 원작으로 2022년 네이버웹툰에서 연재를 시작했으며 현재까지 연재가 이어지고 있다.

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웹젠은 올해 하반기 'PROJECT D1'의 구체적인 게임 정보를 추가로 공개하고 서비스 준비에 들어갈 예정이다. 개발 및 사업 준비 상황에 따라 게임 정보와 출시 일정도 순차적으로 공개한다는 계획이다.

원작의 핵심 설정을 그래픽뿐 아니라 파티 조합과 지휘 전투라는 게임 시스템으로 옮겨낸 만큼, 향후 공개될 실제 플레이 콘텐츠가 'PROJECT D1'의 차별점을 가늠할 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com