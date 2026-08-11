'놀뭐' 잘리고 눈물 쏟은 정준하..新 멤버 허경환 저격 "굴러온 돌, 기고만장"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 정준하가 MBC '놀면 뭐하니?' 하차 당시 실제로 눈물을 흘렸던 심경을 털어놨다.

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11일 알딸딸한참견 유튜브 채널에는 '끝나지 않은 무한도전 33년째 N잡 중인 정준하'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 정준하는 '무한도전'에서 선보였던 정과장 캐릭터에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 그는 "정과장이라는 캐릭터가 나한테는 제일 효자 같은 역할을 했다. 뮤지컬할 때도 2주 동안 거의 매일 촬영했다"고 말했다.

특히 '정과장'이 해고 통보를 받는 장면을 연기했던 당시를 떠올리며 "통보받고 잘린 연기를 할 때 실제로 어마어마하게 많이 울었다. 정과장 캐릭터를 할 때 사람들이 진정성을 많이 알아준 것에 대해서 감사하게 생각한다"고 밝혔다.

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이어 "2주 동안 진짜 우울하게 살았다. 정말 내가 '무한도전'에서 잘렸으면 어떤 상황일까라는 감정을 갖고 있었다"며 "그러다가 '놀면 뭐하니?'에서 잘리니까 진짜 울었다"고 털어놨다.

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이후 정준하는 현재 '놀면 뭐하니?' 고정 멤버로 활약 중인 허경환을 향해 농담 섞인 서운함을 드러내 웃음을 자아냈다. 앞서 허경환이 자신을 개그맨이 아닌 예능인이라고 언급한 것을 두고 정준하는 "지금 생각해 보니까 허경환은 내가 공채가 아닌 것 때문에 지금까지 날 좀 그렇게 대하고 대충 인사했던 것 같다"고 너스레를 떨었다.

또 정준하는 "'놀면 뭐하니?'에서 나는 잘리고 얘는 굴러온 돌 아니냐. 지금 조금 자리 잡더니만 가서 만나면 약간 기고만장이 생겼다"며 허경환을 놀렸다.

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이에 허경환은 "진짜 거짓말이다. 선배님 오면 너무 좋다"며 억울함을 호소했고, 정준하는 "변한 것 같다"며 끝까지 허경환을 놀려 웃음을 안겼다.

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한편 정준하는 '놀면 뭐하니?' 고정 멤버로 출연하던 중 2023년 신봉선과 함께 갑작스럽게 하차했다.