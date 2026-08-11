추성훈, 만 51세에 격투기 마지막 도전 선언…"♥야노시호 '무섭다' 한마디"

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[스포츠조선 이지현 기자] 격투기 선수 추성훈이 만 51세의 나이에 '마지막 도전'을 선언하며 솔직한 심경을 털어놨다.

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추성훈은 11일 자신의 유튜브 채널을 통해 격투기 경기를 앞두고 팬들에게 직접 하고 싶은 말을 전했다. 평소 예능과 유튜브에서 유쾌한 모습을 보여왔던 것과 달리, 이날은 카메라 앞에 홀로 앉아 선수로서 자신의 마지막 도전에 대한 생각을 차분하게 밝혔다.

추성훈은 "올해 마지막 도전을 격투기에서 하겠다"며 "아직 시간이 좀 있는데 제 인생의 마지막 도전을 하려고 마음먹었다. 그걸 여러분에게 이야기하는 시간"이라고 말문을 열었다.

최근 유튜브를 통해 큰 인기를 얻은 추성훈은 지난 시간을 돌아보며 "작년에는 감사하게도 유튜브를 사랑해 주시는 분들이 많이 생겼다. 엄청 재미있었고 결과도 좋았다"고 말했다.

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그러면서도 화려한 방송 활동 뒤 마음 한편에는 늘 '격투기 선수'라는 정체성이 남아 있었다고 고백했다. 그는 "사실 저는 '나는 격투기 선수인데'라는 마음이 어디서나 1%라도 있었다"며 "어디에 가든, 방송을 해도 그렇고 유튜브를 찍어도 그런 생각이 있었다"고 털어놨다.

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주변에서는 이미 다른 일을 통해 충분히 활동하고 돈을 벌 수 있고 나이도 있는 만큼 '굳이 왜 다시 위험한 경기를 하느냐'는 반응도 나왔다고 했다.

추성훈은 이 같은 시선을 이해한다면서도 "저는 격투기 선수인데, 그냥 은퇴하는 건지 안 하는 건지, 격투기 선수인지 유튜버인지 모르는 사람도 많을 것"이라며 "제가 저를 밖에서 바라봤을 때 뭔가 하나도 멋이 없는 거다. 그게 이유인 것 같다"고 설명했다.

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가족의 반응도 전했다. 추성훈은 아내 야노 시호의 반응에 대해 "한 번 이야기했는데 '무섭다'고 했다. 그 한마디였다"고 말했다. 왜 무서운지 깊이 묻지는 않았지만 경기를 준비하는 만큼 방송과 유튜브 촬영 일정 역시 조절할 계획이라고 밝혔다.

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무엇보다 추성훈은 50대 격투기 선수로서 자신이 어디까지 할 수 있을지 직접 확인하고 싶다는 마음을 드러냈다. 그는 "시합하게 되면 우리나라 나이로 51살인가"라며 "사람이 어떻게 멋있게 싸울 수 있는지 저도 기대하고 있다"고 했다. 이어 "50세가 넘으면 아이들 운동회에서 아버지들이 나와 뛰는 걸 보면 완전 할아버지이지 않나. 제가 어느 정도 움직일 수 있는지 가장 기대하고 있다"고 웃었다.

이번 도전을 누구를 위해 하는 것이냐는 질문에는 더욱 단호한 답을 내놨다. 추성훈은 "너무 죄송하지만 구독자 때문에 하는 것도 아니다. 우리 가족 때문에 하는 것도 아니다"라며 "엄마가 하지 말라고 해도 할 거다. 저 때문에 하는 것"이라고 강조했다.

이어 "자기가 멋이 없어서 멋있게 있고 싶은 거다. 남자로서"라며 마지막까지 선수로서 스스로 납득할 수 있는 모습을 보여주고 싶다는 뜻을 밝혔다.

'마지막 도전'이 모두 끝난 뒤 자신에게 어떤 말을 하고 싶으냐는 질문에는 잠시 생각에 잠겼다. 추성훈은 "그때 무슨 생각을 하고 있을지 저도 궁금하다"며 "마지막 도전이 끝났다고 했을 때 느끼는 감정은 이때까지 한 번도 느껴보지 못했던 감정일 것"이라고 말했다.

이어 "행복한 시간인지 아닌지, 더 하고 싶은 시간인지, 결과가 어떻게 될지는 모르겠다"면서도 "그래도 웃고 있으면 좋겠다"고 바랐다.

1975년생인 추성훈은 올해 만 51세다. 격투기 선수로 오랜 시간 링 위에서 활약한 동시에 최근에는 예능과 유튜브 등으로 활동 영역을 넓혀 대중적인 인기를 얻고 있다. 그런 그가 다시 한번 '격투기 선수 추성훈'으로 돌아가 자신의 마지막 도전을 예고하면서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.

한편 추성훈은 오는 11월 21일 서울 고척 스카이돔에서 열리는 17번째 넘버링 대회인 '블랙컴뱃 17'에서 은퇴전을 할 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com