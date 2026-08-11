황보라, 시아버지 김용건 별장 최초 공개..3층 규모에 넓은 정원 '어마어마'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 황보라가 시아버지 김용건의 별장을 최초 공개했다.

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11일 황보라의 유튜브 채널에는 '*최초 공개* 하는 할아버지 별장에서 첫 여름방학 보낸 우인이'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 황보라는 아들 우인이의 생애 첫 여름방학을 맞아 남편, 친정 부모님과 함께 시아버지 김용건의 별장을 찾았다.

김용건의 별장은 가족들만 이용하는 프라이빗한 공간으로 넓은 실내와 탁 트인 정원, 테라스 등을 갖추고 있어 눈길을 끌었다.

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김용건은 별장에 함께하지 않았지만 손자를 위해 장난감까지 미리 준비해 놓으며 자상한 할아버지의 면모를 드러냈다.

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황보라는 "우리 방은 2층에 있고, 1층은 원래 아버지 방"이라며 "그런데 우인이를 데리고 오가기 힘들어서 우리가 아버지 방을 쓴다. 우인이 낳고는 여기가 훨씬 더 편하다"고 설명했다.

별장에는 아늑한 지하 공간도 따로 마련돼 있었다. 넓은 지하 공간 한쪽에는 하정우가 받은 트로피들이 전시돼 있었고, 황보라 부부의 웨딩 사진도 걸려 있어 가족들의 흔적을 엿볼 수 있었다.

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황보라는 "우리가 별장에 자주 안 왔다. 1년에 한 번 올까 말까 했는데 아기 낳으니까 무조건 여기가 좋다"고 말했다.

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이어 황보라의 남편은 아들 우인이를 위해 마당에 수영장과 그네까지 설치하며 아빠의 정성을 드러냈다.

황보라는 가족들과 함께 별장 앞 계곡에서 물놀이를 즐기고 작은 텃밭도 둘러봤다. 그는 "이보다 좋은 자연학습장이 있냐. 신기해하는 우인이 보니까 별장 오기를 백번 잘했다는 생각이 든다"고 말했다.