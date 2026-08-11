고소영, 22살에 첫 억대 광고료 받았다…"유명해진 후 몸값이란게 생겨"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고소영이 전성기 시절 광고계에서 누렸던 인기를 돌아보며 첫 억대 광고료를 받았던 순간을 공개했다.

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고소영은 11일 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 출연했던 광고들을 직접 보며 당시의 추억과 촬영 비하인드를 털어놨다.

이날 고소영은 데뷔 초 촬영했던 코카콜라 광고를 보며 "첫 번째 광고였다"고 회상했다. 당시 여러 모델이 함께 촬영했는데 자신이 첫 장면을 따내면서 주변의 질투를 받기도 했다고.

첫 광고 출연료에 대해서는 "90년대 초반에 몇백만 원을 받았던 것 같다"고 밝혔다. 당시 대학 1학년이었던 고소영에게는 상당한 금액이었다. 제작진이 "그 돈으로 가방샀죠?"라고 묻자, 고소영은 긍정하듯 웃으며 "부모님 내복 선물은 안 사드렸던 것 같다"고 솔직하게 이야기했다.

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이후 MBC 드라마 '엄마의 바다' 등을 통해 스타덤에 오른 고소영의 광고 몸값은 크게 뛰었다.

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특히 한 샴푸 광고를 떠올리며 고소영은 "처음으로 빅셀럽 대우를 해주면서 당시 '파격적으로 얼마에 계약했다'고 했던 광고"라며 "나한테 너무 기억에 남는다. 오래 하기도 했다"고 말했다.

제작진이 데뷔 초 몇백만 원을 받았던 것과 비교해 금액 차이가 컸을 것이라고 하자, 고소영은 "처음으로 억대 금액을 받은 게 그 광고였다"고 밝혔다.

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그는 유명해지기 전에는 광고 출연료가 하루 단위로 정해져 있었다며 "50만 원, 100만 원, 역할에 따라 몇백만 원 이렇게 정해져 있었다"고 설명했다. 하지만 스타가 된 뒤에는 연간 계약을 맺는 방식으로 달라졌다. 당시에는 CF 4편과 지면 광고 4편 등 연간 8차례 촬영하는 계약이 기본이었다고 회상했다. 고소영은 "내가 유명해지고 나서 한 첫 광고였다. 몸값이라는 게 생긴 거지"라며 당시를 떠올렸다.

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한편 고소영은 1992년 KBS 드라마 '내일은 사랑'으로 배우 데뷔를 했으며, 1993년 MBC 드라마 '엄마의 바다'를 통해 대중적으로 이름을 알리고 스타덤에 올랐다.

olzllovely@sportschosun.com