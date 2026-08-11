역사학자 심용환 "하영 증조부 안상호, 친일파 규정 위험한 발상"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 하영의 증조부를 둘러싼 친일 논란이 계속되는 가운데, 역사학자 심용환이 섣부른 친일파 규정에 신중해야 한다는 취지의 입장을 밝혔다.

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심용환은 11일 자신의 SNS를 통해 하영의 증조부에 대한 역사적 평가와 관련한 의견을 전했다.

그는 "고종독살설은 '암살설'이고 3.1운동의 기폭제가 된 것은 사실이지만 풍문에 불과했고 역사적 사실이 아니라고 간주 된다. 역사학계에서는 상식적인 이야기지만 현실에서는 그렇지 않다"며 "냉정히 말해 10년간 일본에 아무런 저항을 않던 고종을 갑자기 일본이 독살할 이유 자체가 없다. 따라서 당시 주치의라고 해서 그를 친일파로 모는 것은 잘못됐다"고 글을 남겼다.

이어 "그가 당시 엘리트였고, 대정친목회 등 친일파들이 많이 참여했던 단체에 소속된 것, 그리고 일본이 시정 홍보를 할 때 그의 집안을 사용했다는 점에서 만년의 그가 존경받을 인물이 아니라는 것은 맞다"고 했다.

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그러면서 "하지만 '친일 부역 행위'가 명확히 밝혀지지 않은 상태에서 단지 특정 단체에 들어가 있었다는 사실만으로 그를 '친일파'라고 규정하는 것은 위험한 발상"이라며 "관련해서는 이정은 선생의 논문이 하나 있고 그 논문은 친일파라는 주장을 뒷받침하지는 않는다.참고로 안상호는 1872년 생이고 일제강점기는 그의 만년의 생인데 논문은 개화기 때 그의 인생을 연구하고 있다"고 덧붙였다.

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심용환은 "상황이 엉뚱하게 커졌다. 고종독살설을 사실처럼 받아들이는 대중이 많기 때문에 이미 증조부는 독살의 주체가 되었고 어떤 학자의 발언 하나를 두고 언론이 '역사학계'라고 단정지음으로 이제 그녀는 친일파의 후손이 되어 버리고 말았다"고 전했다.

그는 "여배우의 증조부는 젊은 날 의친왕의 총애를 받았던 뛰어난 의학 엘리트였다. 또한 어느 정도의 사회적 책임을 좌시하지도 않았다고 보인다. 물론 그의 구체적인 친일 부역 행위가 밝혀진다면 그는 친일파가 될 것"이라며 "중요한 점은 쉽게 누군가를 '친일파'라고 단정해버리며 과거사에 있었던 너무나 많은 이들이 친일파가 될 것이고, 결국 친일 부역의 기준이 무엇인지 우리가 무엇을 비판하고 기억해야 하는지 그 기준 자체가 사라질 수 있다"고 했다.

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이어 "이왕 이렇게 된 거 어디까지를 '후손'으로 보아야 할지에 대해 보다 명쾌한 기준을 만들어 보았으면 좋겠다. 연좌가 잘못되었듯 조상의 공이 자신의 공은 아닐 터. 어디까지가 '독립운동가의 후손'이고 그로 인해 어떤 권리와 책무를 누려야 되는지에 대해 이제는 결론을 내려야만 할 것"이라고 강조했다.

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이번 논란은 하영이 출연작 홍보를 위해 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연하면서 시작됐다. 당시 하영은 자신이 4대째 의사 집안 출신이라고 소개하며 증조부에 대한 이야기를 꺼냈고, 이후 해당 인물이 누구인지에 대한 추측과 함께 친일 행적 의혹이 온라인에서 확산됐다.

방송에서 언급된 증조부가 의사 안상호라는 추측이 제기된 가운데, 과거 기록을 통해 그의 행적을 둘러싼 논란도 불거졌다.

1918년 조선총독부 기관지 매일신보에 실린 기사에는 일본인 여성과 결혼한 안상호가 일본식 생활 방식을 받아들이고 있다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 해당 기사에는 "나는 일본 사람과 똑같다"라는 발언도 등장한 것으로 전해졌다.

또 안상호가 1916년 대정친목회 평의원 명단에 포함됐다는 사실도 알려졌다. 대정친목회는 1916년 서울에서 조직된 단체로, 한국민족문화대백과사전에서는 친일단체로 분류하고 있다.

논란이 커지자 하영 측은 처음에는 관련 의혹을 "사실무근"이라고 부인했다. 그러나 다음 날 관련 기록의 존재를 확인한 뒤 "기록이 실제로 존재함을 확인했다. 충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 입장을 바꿨다.

이 여파로 하영과 정해인이 예정했던 일정에도 변동이 생겼다. 두 사람은 오는 14일 서울 모처에서 영화 '이런 엿같은 사랑'과 관련해 취재진과 만날 예정이었으나 해당 일정은 취소됐다.