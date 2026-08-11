전소민 동생 전욱민 "사업 실패 후 누나 도움 받아..자존감 무너져 배달 일 시작"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 전소민의 동생 전욱민이 솔직한 심정을 밝혔다.

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전욱민은 11일 자신의 진솔한 이야기를 담은 영상을 공개했다.

그는 "누나에게도 가족들에게도 도움받고 싶지 않았던 마음이었다. 든든하고 언젠가는 기댈 수 있는 멋진 아들이자 동생이 되고픈 마음이었다"고 털어놨다.

그러면서 "부끄럽지만 누나에게, 가족에게 도움받지 않은 건 아니다. 처음으로 힘들다는 이야기를 한 적이 있다"며 "당시 나는 사업도 말아먹고 정신적으로 무너진 상태였고 한심한 삶을 살고 있었다"고 고백했다.

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전욱민에 따르면 힘들다는 그의 말에 전소민이 현실적인 도움을 줬고, 그 지원은 수년간 이어졌다고. 그는 "내 나이 38세. 스스로가 너무나 싫었다. 곧 마흔을 바라보는 나이에 누나에게 도움받고 있다는 것 자체가 내 자존감을 갉아먹었다"고 말했다.

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이어 "그래서 누나에게 '상황 괜찮아졌으니까 그만해도 된다. 일이 잘 풀렸다'고 거짓말했다. 그리고 배달 일을 시작했다"고 밝혔다.

전욱민은 "나는 내 삶을 내 손으로 쌓아가고 싶다. 남들이 어떻게 봐도 좋다"며 "그래도 나 스스로는 나를 떳떳하게 바라보고 싶다. 그런 날이 올 때까지 나는 오늘도 달린다"고 전했다.

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이와 함께 전욱민은 장문의 글을 통해 최근 자신을 둘러싼 보도에 대해서도 직접 해명했다.

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그는 "내 영상이 기사화된 것을 봤다. 누나의 돈이 내 돈이 아니라는 것은 너무나 당연한 이야기다. 그렇다고 내가 누나의 도움을 받지 않았다고 말한 적도 없다"고 밝혔다.

이어 "다만 일부 악의적으로 작성된 기사들로 인해 내 의도와는 다르게 이야기가 전달되는 것을 보면서 누나는 정말 힘들겠다는 생각과 미안한 마음이 든다"고 심경을 전했다.

특히 전소민이 현재도 가족의 가장 역할을 하고 있다고 설명한 전욱민은 "누나가 많은 부분을 책임지고 있는 상황이다. 그 사실이 내게는 가장 미안하고 마음이 무겁다"고 털어놨다.

그러면서 "열심히 노력해서 정말 든든한 아들이자 동생이 되어서 누나와 가족들을 책임지고 싶다는 생각을 하고 있다. 그 일환으로 제작된 영상이 의도와 다르게 사실이 확인되지 않은 내용으로 기사화되며 우리 가족에게 상처를 주고 있다. 확인되지 않은 일로 우리 가족에게 상처를 주지 않았으면 좋겠다"고 당부했다.

앞서 전욱민은 배우를 꿈꿨지만 현실의 벽에 부딪히면서 뚜렷한 경력이나 모아둔 돈 없이 배달 아르바이트를 하며 생활하고 있다고 밝힌 바 있다.

그는 "주변에서는 내가 돈이 많은 줄 알았다. 누나가 연예인이니까. 그런데 그 돈은 나와 상관없다. 전부 다 누나 돈이다. 누나가 번 돈이니까"라며 "그래도 내가 하고 싶은 것을 하기 위해 배달을 한다. 가끔은 부끄럽다. 이 나이에 배달. 말하기 어렵다"고 솔직하게 전했다.

한편 전욱민은 2017년 SBS '런닝맨'에 전소민의 가족으로 출연하며 얼굴을 알렸다. 당시 헬스 트레이너로 근무 중이던 그는 보디빌딩 대회 수상 경력과 탄탄한 체격으로 화제를 모았다. 이후 피트니스 및 스포츠 모델로 활동했으며 채널A·채널S '천하제일장사' 등에도 출연했다.