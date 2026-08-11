황정민, 사생활 논란 속 편집 없이 등장..유재석 "형 좀 쉬었다가 해" ('틈만나면')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 황정민이 사생활 논란 속 '틈만나면,'에 편집 없이 등장했다.

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11일 방송된 SBS '틈만나면,'에는 틈친구로 황정민과 정호연이 출연했다.

이날 유재석은 "황정민이 '핑계고'에 나왔는데 ''틈만나면,' 게임을 왜 못 하냐. 진짜 답답하다'고 했다"고 전했다.

이에 유연석은 "게임이 답답해 보였냐"고 물었고, 황정민은 "게임이 답답하지는 않았다. 신박한 게임들도 많고 재밌다. 그런데 그걸 풀어내는 게스트들이 답답했다"고 답했다. 이어 "다 내 후배고, 동생이고, 친한 친구들인데 너무 답답했다"고 덧붙였다.

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유연석은 "오늘 정민이 형이 게임하다가 화내지 않을까 싶다"며 웃었고, 유재석도 "자기 성질을 못 이기더라"며 거들었다.

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그러자 황정민은 "메이크업 받으러 갔더니 '오빠, 화내지 마세요'라고 했다. 또 머리하러 갔더니 '형, 화내면 안 된다'고 하더라. 모든 사람들이 욱하면 안 된다고 했다"고 전해 웃음을 안겼다.

황정민은 이날 탁구공 10개로 덤벨 위 목표 공을 맞히는 게임에 나섰다. 본 게임에 앞서 연습하던 그는 "왜 이렇게 삐뚤하게 가냐"며 버럭했다.

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이를 본 유연석은 "점점 화가 올라오는 거 같다"고 말했고, 결국 황정민은 폭발해 웃음을 자아냈다.

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이어 첫 번째 도전에서 실패한 황정민이 미간을 찌푸리며 연습 삼매경에 빠지자 유재석은 "형 좀 쉬었다가 해"라고 말려 폭소케 했다.

한편 황정민은 2024년부터 부적절한 관계를 이어왔다는 A씨의 주장 때문에 사생활 논란에 휘말렸다. A씨는 메신저 대화 내용과 통화 녹음 등을 공개하며 황정민과 사적인 만남을 계속해 왔다고 주장했다.

하지만 황정민 소속사 샘컴퍼니는 "황정민 관련 악성 게시물 작성자는 황정민을 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라며 지난해 작성자를 형사 고소했다고 밝혔다.

이어 "법원은 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다"면서 "악의적으로 편집된 게시물에 대해 추가 법적 조치를 할 예정"이라고 경고했다.

이런 가운데 11일 의정부지방법원 고양지원 형사4단독(부장판사 김영아) 심리로 A씨의 스토킹처벌법 위반 등 혐의에 대한 결심공판이 진행됐다. 이날 검찰은 A씨에게 벌금 1000만원을 구형했다.