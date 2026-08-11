테이, 매니저 갑작스러운 사망에 활동 중단…"3년간 눈물을 안 흘렸다" ('플리109')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 테이가 친형 같았던 매니저의 갑작스러운 죽음 이후 활동을 중단하고 약 3년간 감정을 회피했던 힘든 시간을 털어놨다.

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11일 방송된 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(이하 '플리109')에서는 테이가 활동을 중단할 수밖에 없었던 사연을 공개했다.

이날 테이는 힘든 시기를 묻는 질문에 "테이라는 가수는 큰 사건, 사고가 없었다"라면서도 "4집 이후로 갑자기 방송을 안 하게 됐다"라고 밝혔다.

그는 "나랑 가까이 지내던 매니저 형이 세상을 떠나게 됐다. 형의 선택이었지만 그럴 때가 있었다"라면서 "나랑 데뷔 때부터 같이 살던 형이었다. 그 형밖에 없었다. 난 가족, 친구도 없었다"라며 형과의 추억을 떠올렸다. 이어 "잘 됐을 때 끌어안고 많이 울었다. 형이 결혼할 때 내가 번 돈으로 도와주기도 했다"라면서 "형이 없다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.

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특히 테이는 "형이 세상을 떠나기 일주일 전에 전화가 와서 나를 막 꾸짖더라. '왜 이렇게 열심히 안 하냐'고 하길래 '형 나도 힘들다'라고 처음 이야기했다"라면서 "울면서 이런 이야기를 했던 전화가 마지막이었다"라고 했다.

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그는 "그 뒤로 4일간 연락이 없었다. 알고 보니 그런 일이 있었다"라면서 "너무 힘드니까 나는 원래 슬픈 노래를 부르던 사람인데, 슬픈 감정 근처에도 가기 싫더라. 너무 힘들었으니까"라고 밝혔다.

테이는 "27살부터 30살까지 약 3년간 감정을 회피했다. 마음의 병인지 잘 모르고 3년 동안 눈물을 안 흘렸다"라고 고백했다.

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이어 "너무 힘들더라. 형이 왜 그런 선택을 했는지 이유를 찾고 싶지도 않을 만큼 너무 괴로웠다"라면서 "남은 사람을 슬프게 할 뿐만 아니라 괴로운 마음을 던지고 도망가는 거다. 함께 해결할 기회도 안 주고 떠난 못된 형이 그립기도 하고 밉기도 하다"라고 솔직하게 털어놨다.

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그렇게 음악과도 거리를 두게 됐던 테이를 다시 일으켜 세운 것은 결국 음악이었다.

3년 공백 후 복귀하게 된 계기에 대해 테이는 "음악과 친구들 덕에 버텼다. 늘 모이는 친구 중 한 명이 나윤권이다"라며 "음악하는 사람들의 숙명이라고 할 수 있는 게 난 음악이 듣기 싫은데, 신나는 음악을 틀었다. 그때 신나는 음악을 들으며 모든 걸 잊게 되고 신나게 노는 내 모습을 보면서 '나는 평생 음악과 함께 해야 하는 구나'라는 생각이 들었다"라고 밝혔다.

테이는 자신을 버티게 한 '버팀송'으로 소란의 '리코타 치즈 샐러드'를 꼽았다. 그는 "설레는 감정도 잘 담겨있고 맛있는 음식 상상도 너무 많이 된다"라며 웃었다. 이어 "가장 큰 포인트가 '그럴 줄 몰랐던 내가 너를 만나 새로운 음식을 먹게 돼'라고 가사가 있다"라면서 "전혀 상상했던 못했던 즐기는 모습으로 변했다는 게 노래를 들으면서 내가 힘들 때 전혀 몰랐던 세상을 만나 다시 즐길 수 있을 것 같은 희망이 생겼다"라고 전했다.

anjee85@sportschosun.com