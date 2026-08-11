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'참교육' 전봉석, 동기 무명커플의 싸움 유발자 됐다…"유명해지니 시기 질투나"

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'참교육' 전봉석, 동기 무명커플의 싸움 유발자 됐다…"유명해지니 시기 질투나"

[스포츠조선 이지현 기자] 7년째 연애 중인 무명배우 커플이 배우 전봉석과의 인연을 밝혔다.

11일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에서는 7년째 연애 중인 무명배우 커플이 등장해 불꽃 튀는 공방전을 벌였다.

이날 두 사람은 지인과 만난 술자리에서 동기인 배우 전봉석을 언급했다. 지인은 "전봉석이 '참교육'2화도 나왔고, '오징어 게임'에도 나왔다"고 운을 뗐다.

그러자 여친은 "그걸 찍을 때도 알고 있었는데, 막상 작품이 나오니까 시기 질투가 나서 안 보고 싶더라"고 솔직한 심경을 밝혔다.

이어 "SNS에 자꾸 봉석이 이야기가 올라오니까 안보고 싶더라. 근데 오빠는(남친) 본다고 하더니, 7~8화까지 내용을 싹 읊는데 열이 받았다"고 덧붙였다.

그러면서 "아니 그걸 꼭 얘기해야 돼? 나만 나쁜 사람이 된 것 같다. 그래서 결국 크게 다투게 됐다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

'참교육' 전봉석, 동기 무명커플의 싸움 유발자 됐다…"유명해지니 시기 질투나"

이에 서장훈은 "너무 축하하고 좋은 일인데, 자신들의 처지를 생각하면 질투는 본능적인 감정이다"라고 여친을 변호했다. 그러면서 "싫다는데 줄거리를 왜 다 읊냐고"라고 소리쳤다.

남친은 이를 인정하며 "제가 포인트를 잘 못 잡았다"라며 "봉석이가 나온 회 차만 이야기 안하면 될 줄 알았다"고 설명했다.

한편 전봉석은 최근 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 학교폭력 피해 학생 김형주 역을 맡아 열연해 얼굴을 알렸다.

olzllovely@sportschosun.com

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