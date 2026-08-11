'참교육' 전봉석, 동기 무명커플의 싸움 유발자 됐다…"유명해지니 시기 질투나"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 7년째 연애 중인 무명배우 커플이 배우 전봉석과의 인연을 밝혔다.

Advertisement

11일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에서는 7년째 연애 중인 무명배우 커플이 등장해 불꽃 튀는 공방전을 벌였다.

이날 두 사람은 지인과 만난 술자리에서 동기인 배우 전봉석을 언급했다. 지인은 "전봉석이 '참교육'2화도 나왔고, '오징어 게임'에도 나왔다"고 운을 뗐다.

그러자 여친은 "그걸 찍을 때도 알고 있었는데, 막상 작품이 나오니까 시기 질투가 나서 안 보고 싶더라"고 솔직한 심경을 밝혔다.

Advertisement

이어 "SNS에 자꾸 봉석이 이야기가 올라오니까 안보고 싶더라. 근데 오빠는(남친) 본다고 하더니, 7~8화까지 내용을 싹 읊는데 열이 받았다"고 덧붙였다.

Advertisement

그러면서 "아니 그걸 꼭 얘기해야 돼? 나만 나쁜 사람이 된 것 같다. 그래서 결국 크게 다투게 됐다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

이에 서장훈은 "너무 축하하고 좋은 일인데, 자신들의 처지를 생각하면 질투는 본능적인 감정이다"라고 여친을 변호했다. 그러면서 "싫다는데 줄거리를 왜 다 읊냐고"라고 소리쳤다.

Advertisement

남친은 이를 인정하며 "제가 포인트를 잘 못 잡았다"라며 "봉석이가 나온 회 차만 이야기 안하면 될 줄 알았다"고 설명했다.

Advertisement

한편 전봉석은 최근 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 학교폭력 피해 학생 김형주 역을 맡아 열연해 얼굴을 알렸다.

olzllovely@sportschosun.com