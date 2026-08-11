커플 사에서 잔 '여사친' 갈등…이효리 화끈한 일갈 "기분 나쁘면 전화해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 7년째 연애 중인 '무명커플'이 '여사친'(여자 사람 친구)을 둘러싼 갈등을 털어놓은 가운데, 남자친구의 생일파티에서 벌어진 뜻밖의 사건이 공개돼 스튜디오를 술렁이게 했다.

Advertisement

11일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에서는 7년째 연애 중인 무명배우 커플이 등장해 '여사친'에 대한 불꽃 튀는 공방전을 벌였다.

이날 여자친구 수빈 씨는 과거 남자친구의 생일파티에서 있었던 일을 떠올렸다. 당시 여러 지인이 함께 시간을 보낸 뒤 하나둘 돌아갔지만, 해당 여사친만 자리를 떠나지 않고 남았다는 것.

더욱 놀라운 이야기는 그 다음이었다. 수빈 씨는 "다른 사람들은 다 갔는데 그 여자만 남아서 같이 자고 갔다"며 당시 상황을 이해하기 어려웠다고 털어놨다.

Advertisement

이를 들은 이효리가 "수빈 씨가 가라고 하면 되지 않았냐"고 묻자 수빈 씨는 자신이 먼저 잠들어 있었다고 설명했다. 잠에서 깨어보니 여사친이 이미 옆에서 잠을 자고 있었다는 것.

Advertisement

수빈 씨는 당시 잠자리 위치까지 구체적으로 설명하며 "제가 맨 끝에 자고 있었고 가운데가 여사친이었다"고 밝혔다. 커플 사이에 여사친이 자리 잡고 잠든 셈이었다.

예상하지 못한 상황에 서장훈도 황당함을 감추지 못했다. 그는 "아니, 다 갔는데 왜 자기 혼자 안 가고 거기 가운데에서 자냐"고 의문을 나타냈다.

Advertisement

하지만 남자친구의 기억은 달랐다. 남자친구는 "오해다"라며 여사친이 첫차를 타고 돌아가기 위해 소파에서 잠시 잠을 잔 것이라고 해명했다. 그러나 수빈 씨는 "원래 내 옆에서 자고 있다가"라고 반박하며 당시 상황을 두고 엇갈린 주장을 내놨다.

Advertisement

남자친구는 해당 여사친에게 이성적인 감정을 품은 적은 단 한 번도 없었다고 강조했다. 자신에게는 오랜 시간 알고 지낸 친한 동생일 뿐이라는 설명이었다.

이에 서장훈은 남자친구의 감정만으로 판단할 문제는 아니라고 짚었다. 그는 "그 여자는 안 그렇다는 거다. 수빈 씨는 기분이 나쁘다"며 여자친구 입장에서 충분히 불편할 수 있다고 말했다.

이효리는 한술 더 떠 "그 여사친이 무슨 상관이냐"며 "그 여사친한테 기분이 나쁘면 전화를 해라. '다시는 우리 앞에 나타나지 마'라고"라고 화끈한 해결책을 내놔 웃음을 자아냈다.

그러나 두 사람의 갈등은 여기서 끝나지 않았다. 남자친구는 여사친 문제를 두고 "내가 소중하게 생각하는 사람이 자기가 싫어하는 사람이 된 거다"라고 속내를 털어놨다. 수빈 씨는 오히려 이 같은 표현에 더욱 상처받았다며 "이렇게 말하면 내가 더 기분이 나쁘다"고 맞섰다.

그럼에도 남자친구는 "소중한 동생이다. 내가 10년 넘게 알고 지낸 사이고 누구보다 막역했던 사이다"라며 여사친과의 오랜 인연을 강조해 갈등을 더욱 키웠다.

olzllovely@sportschosun.com