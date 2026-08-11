홍경민 ♥아내, 지하철 환승음 연주한 해금 연주가...'국악 엘리트' 이력에 깜짝 ('동상이몽2')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 홍경민의 아내이자 해금 연주가 김유나를 자랑했다.

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11일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 '육아 이몽'으로 흔들리는 홍경민, 김유나 부부의 결혼 생활이 최초 공개됐다.

이날 방송에서는 홍경민의 아내가 공개, 지하철 환승음으로 익숙한 '얼씨구야'를 직접 연주한 해금 연주가 김유나였다.

홍경민은 아내에 대해 "나랑 조금 다르게 무언가에 매달려서 이루어내겠다고 하면 거기에 몰두하는 집중력이나 의지가 강하다"라며 "어릴 때도 콩쿠르에서 '내가 꼭 이루어내겠다'며 작정하고 매달려서 금상 받았다"라면서 떡잎부터 국악 엘리트인 아내를 자랑했다.

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이어 "가장 이상적인 코스로 공부했다"라고 했고, 아내는 "국악중, 국악고를 다녔다. 이후 한국예술종합학교, 한국예술종합학교 석사를 했다"라고 밝혔다. 홍경민은 여기서 그치지 않고 아내가 결혼 이후에도 학업을 이어갔다고 전했다. 그는 "서울대학교 음악 박사 과정에 들어가서 박사 과정을 끝내는 과정을 결혼 이후에 했다"고 밝혔다. 현재는 한국예술종합학교와 숙명여자대학교에 출강하며 학생들을 가르치고 있다.

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홍경민과 아내는 과거 한 방송에서 연주가와 가수로 처음 만났고, 8개월 만에 10살 차를 극복하고 부부가 됐다. 결혼 후에는 두 딸을 낳았으며, 어느덧 결혼 13년 차를 맞아 가정을 꾸려가고 있다.

anjee85@sportschosun.com