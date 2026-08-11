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김구라 "배다른 남매 육아…누구한테 소리 지른 적 없다" ('동상이몽2')

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김구라 "배다른 남매 육아…누구한테 소리 지른 적 없다" ('동상이몽2')

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김구라가 "배다른 아이 두 명 키워 봤지만 누구한테 소리 지른 적 없다"라고 밝혔다.

11일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 '육아 이몽'으로 흔들리는 홍경민, 김유나 부부의 결혼 생활이 최초 공개됐다.

홍경민과 아내는 과거 한 방송을 통해 연주가와 가수로 처음 만났고, 8개월 만에 10살 나이 차를 극복하고 부부가 됐다. 결혼 후 두 딸을 낳은 이들은 어느덧 결혼 13년 차를 맞았다.

그러나 이날 홍경민은 "가수가 노래 따라간다고 아내와의 우정이 흔들리고 있다"라고 털어놨다.

이에 아내는 "결혼한 지 13년 됐다. 단 한 번도 이몽이 됐던 적이 없는데 요즘 들어서 아이들 키우면서 많이 부딪히게 됐다"라고 말했다.

김구라 "배다른 남매 육아…누구한테 소리 지른 적 없다" ('동상이몽2')

이때 김구라는 "지난번에 목격했다. 골프 방송하는데 아이한테 소리지르더라"면서 홍경민이 아이를 단호하게 훈육했던 당시를 떠올렸다. 그러면서 "그때 '난 배다른 아이 두 명 키워 봤지만 나 누구한테 소리 지른 적 없다'라고 했다"라며 "아이들이 실수할 수 있지만 그렇게 소리 지른다고 아이들한테 먹히지 않는다"라고 말했다.

이에 홍경민은 "'독설이란 독설은 다 해놓고 아이한테만 관대하냐'고 했었다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

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