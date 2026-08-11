'김준호♥' 김지민, 임신 후 살짝 나온 배 감싸고 조심..시누이와 친자매 케미

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 김지민이 임신 후 일상을 전했다.

Advertisement

김지민은 11일 "미진 언니랑♥"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 남편 김준호와 함께 친환경 세제 회사를 운영하는 시누이의 팝업 행사장을 찾은 김지민의 모습이 담겼다. 김지민은 시누이와 다정하게 포즈를 취하며 친자매 못지않은 훈훈한 분위기를 자아냈다.

현재 임신 중인 김지민은 두 손으로 배를 가리는 포즈를 취하며 조심스러운 모습을 보이기도 했다. 다만 옆모습을 담은 사진에서는 살짝 나온 배가 포착돼 눈길을 끌었다.

Advertisement

김지민의 시누이 김미진은 "내 사랑 자매님 싸랑해요. 두룹이는 아들일까요 딸일까요. 궁금해 죽겠다. 사이 좋은 부부. 늘 든든한 지원 감사합니다"라고 글을 남기며 고마운 마음을 전했다.

Advertisement

한편 김지민은 개그맨 김준호와 3년 열애 끝에 지난해 결혼했다. 2세를 갖기 위해 시험관 시술을 진행했던 두 사람은 지난달 30일 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

김지민은 당시 "무리하지 말고, 조급하지 말자며 다독여주던 오빠를 의지하며 시작한 첫 시험관! 정말 고맙게 이날만을 기다린 듯 한번 만에 찾아온 두룹이"라며 벅찬 소감을 밝혔다. 출산 예정일은 내년 2월로 알려졌다.