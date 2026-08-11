'오로라공주 나타샤' 송원근, 깜짝 결혼 발표 "노총각 딱지 뗍니다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송원근이 결혼 소식을 직접 전했다.

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송원근은 11일 자필 편지를 공개하며 "오늘은 여러분께 조금은 조심스럽고, 또 누구보다 먼저 전하고 싶은 이야기가 있어 이렇게 글을 쓴다"며 결혼을 발표했다.

그는 "배우라는 길을 걸어오며 제 소중한 순간들을 늘 함께해 주신 여러분이기에 이 소식도 가장 먼저 직접 전하고 싶었다"며 "이런 소식을 전하는 게 조금 조심스럽기도 하고 떨리지만, 평생을 함께하고 싶은 사람을 만났고 그 사람과 새로운 인생을 시작하려 한다"고 밝혔다.

특히 송원근은 결혼을 앞둔 설렘을 유쾌하게 표현하기도 했다. 그는 "사실 어느새 '노총각'이라는 말이 어울리는 나이가 됐는데 이제는 그 딱지를 떼게 됐다. 감사하게도"라며 "스스로도 조금은 신기하고, 무엇보다 참 행복하다"고 털어놨다.

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오랜 시간 자신을 응원해 준 팬들을 향한 감사도 잊지 않았다. 송원근은 "돌이켜보면 제가 지금까지 배우의 길을 걸어올 수 있었던 건 늘 한결같은 마음으로 응원해주신 여러분이 있었기에 가능했던 일이었다"며 "결혼이라는 새로운 시작 앞에서 기쁘다는 말만 전하기에는 여러분께 받은 고마움이 너무 크다"고 말했다.

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결혼 후에도 배우 활동을 꾸준히 이어가겠다는 뜻도 밝혔다. 송원근은 "결혼은 제 인생의 새로운 시작이지만, 지금처럼 더 많이 배우고 더 깊이 고민하며 좋은 작품과 좋은 연기로 여러분을 만날 수 있도록 더욱 성실하게 걸어가겠다"고 약속했다.

끝으로 "언제나 저를 믿고 응원해 주셔서 진심으로 감사하다. 건강하시고 여러분의 하루에도 웃음과 행복이 가득하길 바란다"고 인사를 전했다.

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한편 송원근은 가수 활동을 거쳐 배우와 뮤지컬 배우로 영역을 넓히며 꾸준히 활동해왔다. 안방극장에서는 MBC '오로라 공주'의 나타샤 역으로 대중에게 강한 인상을 남겼으며, 이후 MBC '압구정 백야'에서 장무엄 역을 맡았다. '압구정 백야'에서는 박하나, 강은탁, 백옥담 등과 호흡을 맞췄다.

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또 MBC '내일도 승리'에서는 나홍주 역을 맡아 전소민과 주연 호흡을 맞췄으며, TV CHOSUN '바벨' 등 여러 드라마에 출연하며 배우로서 필모그래피를 쌓았다.

무대에서도 활발하게 활동해 온 송원근은 뮤지컬을 통해 노래와 연기를 함께 선보이며 드라마와 공연을 오가는 배우로 활동해왔다.

olzllovely@sportschosun.com