이지혜 8살 딸, 울음 터진 동생 입 틀어 막은 '극장 매너'..."민폐라 생각" ('동상이몽2')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 이지혜가 화제가 된 8살 첫째 딸 태리 양의 극장 매너를 언급했다.

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11일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 '육아 이몽'으로 흔들리는 홍경민, 김유나 부부의 결혼 생활이 최초 공개됐다.

이날 홍경민의 10살 첫째 딸 라원 양은 스스로 학교 갈 준비를 하고 아침을 직접 만들고 동생까지 케어하는 등 K-장녀의 모습을 보였다.

이를 본 MC 김숙은 최근 화제가 된 이지혜의 첫째 딸 태리 양의 극장 매너 언급했다. 그러자 이지혜는 자신의 두 딸인 8살 태리 양과 5살 엘리 양의 이야기를 꺼냈다. 그는 "엘리가 사고뭉치, 대책이 없다"라며 웃었다.

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이어 "영화 관람 중 엄마가 돌아가시는 슬픈 내용이 나왔다. 슬픈 내용을 보면 애들이 울지 않나. 엘리도 갑자기 터졌다"라고 당시 상황을 떠올렸다.

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그런데 예상치 못한 반응이 이어졌다. 이어 "그 모습에 태리가 갑자기 민폐라면서 엘리의 입을 틀어막더라"며 밝혀 눈길을 끌었다.

이에 김구라는 "남편이 할 일을 또 태리가 한다"라고 하자, 이지혜는 "맞다. 남편이 할 일을 딸이 한다. K-장녀다"라며 웃었다.

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anjee85@sportschosun.com