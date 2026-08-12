'프로 등용문' 된 대통령배 아마추어 e스포츠 대회…15~16일 경주서 전국 결선

◇지난해 충북 제천시에서 열린 제17회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회에서 참가 선수들이 경기를 펼치고 있다. 사진제공=한국e스포츠협회

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'제18회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회(KeG)' 전국 결선이 오는 15일부터 16일까지 경북 경주시 경주실내체육관에서 열린다.

2007년 시작해 대통령배로 승격된 KeG는 전국 단위 경쟁을 통해 아마추어 선수들이 기량을 검증하고 프로 무대 진출 가능성을 확인할 수 있는 국내 대표적인 아마추어 e스포츠 대회다.

특히 지난해 전국 결선 출전자 가운데 올해 '리그 오브 레전드'와 'FC 온라인' 프로 무대에 진출한 선수가 11명에 이르면서, 단순한 아마추어 대회를 넘어 새로운 e스포츠 인재를 발굴하고 육성하는 기반으로서 의미가 커지고 있다. 2026 LCK 통합 로스터 1라운드 기준 '리그 오브 레전드' 선수 9명이 이름을 올렸고, 'FC 온라인'에서도 2026 FSL 스프링·서머 로스터 기준 2명이 프로 무대에 진출했다.

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올해도 프로 무대 진출을 꿈꾸는 아마추어 선수들이 전국 결선 무대를 향해 치열한 경쟁을 펼쳤다.

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지난달 17일 제주특별자치도를 시작으로 이달 2일까지 전국 16개 지방자치단체에서 지역 대표 선발전이 진행됐으며, 총 1328명의 아마추어 e스포츠 선수가 참가했다. 각 지역에서는 '이터널 리턴' 1팀(3~4명), '브롤스타즈' 1팀(3명), 'FC 온라인' 2명, '리그 오브 레전드' 1팀(5명)의 대표 선수를 선발했다. 올해 전국 결선에서는 '이터널 리턴', '브롤스타즈', 'FC 온라인', '리그 오브 레전드'가 정식 종목으로, '뿌요뿌요 e스포츠'가 전략 종목으로 진행된다.

프로 무대와의 연결도 강화됐다. 'FC 온라인' 전국 결선 상위 2명에게는 'FC 온라인 퓨처스 리그'(FFL) 본선 8강 시드권이 주어진다. 아마추어 선수들이 자신의 기량을 증명하는 데 그치지 않고 상위 경쟁 무대로 진입할 수 있는 통로가 마련된 셈이다.

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총상금은 2550만원이다. 종합 우승자에게는 우승 트로피와 대통령상이 수여되며, 정식 종목 1위에는 문화체육관광부장관상, 2위에는 한국콘텐츠진흥원장상, 3위와 전략 종목 1위에는 한국e스포츠협회장상이 주어진다.

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대회 현장에서는 e스포츠 경기 외에도 다양한 볼거리가 마련된다. 경주시가 대회 기간 '2026 경주 워터풀 페스티벌'을 개최하며, e스포츠 종목 체험존 등 부대행사도 운영한다. 경주실내체육관에서 열리는 전국 결선은 별도 예매 없이 무료로 관람할 수 있다. 대회 기간에는 관람객의 편의를 위해 경주역과 경주버스터미널에서 경주실내체육관을 오가는 셔틀버스도 운영할 예정이다.

전국 결선은 치지직과 SOOP, 유튜브를 통해 생중계된다. '리그 오브 레전드'는 오성균 캐스터와 '쿠로' 이서행 해설, 'FC 온라인'은 홍석현·이종우 캐스터와 '방배우' 방상현 해설, '이터널 리턴'은 천시아 캐스터와 황블린·이비스 해설 등이 중계를 맡는다. 각 종목 공식 채널과 인플루언서 개인 채널을 통한 비방송 경기 현장 중계도 진행될 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com