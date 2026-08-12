[단독] "김고은·신혜선 사이? '환승연애' 같았죠"…'국민 연하남' 김재원의 귀여운 고백(BSA 수상인터뷰)

제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인남우상을 수상한 김재원이 6일 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.06/

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[스포츠조선 안소윤 기자] "어쩜 이렇게 망설임 없이 다 잘해?" 배우 김재원(25)의 눈부신 성장에 대중의 감탄이 쏟아졌다. 차곡차곡 쌓아온 그의 노력이 마침내 빛을 발했다. 데뷔 5년 만에 생애 단 한 번뿐인 신인상 트로피를 품에 안으며, 연기 인생에 가장 오래도록 기억될 감격의 순간을 맞았다.

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김재원은 티빙 오리지널 시리즈 '유미의 세포들' 시즌3를 통해 인생 캐릭터를 만났다. 지난 2021년 첫 공개된 '유미의 세포들' 시리즈는 탄탄한 팬층을 확보하며 꾸준한 사랑을 받아온 작품이다. 시즌3에 합류한 김재원은 줄리문학사 편집부 PD 신순록 역을 맡아 잠들어 있던 유미의 사랑 세포를 깨웠다. 작품의 인기가 뜨거웠던 만큼 시청자들 사이에서는 유미의 마지막 남자가 누가 될지를 두고 관심이 쏠리기도 했다. 이에 김재원은 이성적이고 냉철한 모습부터 사랑 앞에서 한없이 귀여워지는 연하남의 면모까지, 캐릭터의 다채로운 매력을 섬세하게 그려냈다.

지난달 31일 개최된 제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인남우상을 수상한 김재원은 "신인이지만 이 상을 받았다고 해서 완벽해질 수는 없다는 것도 잘 알고 있다. 내일 당장 넘어질 수도 있지만, 그걸 두려워하지 않고 앞으로 정진하며 더 좋은 배우가 되도록 노력하겠다"며 감동의 소감을 전했다.

제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인남우상을 수상한 김재원이 6일 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.06/

수상의 여운이 채 가시기도 전에 스포츠조선과 만난 김재원은 "청룡시리즈어워즈는 제 인생에서 가장 큰 시상식이었다. 작년에 청룡영화상에 시상자로 갔었는데, 수상 후보로 간 건 이번이 처음이다. 지난해 영화상에 이어 올해 청룡시리즈어워즈 레드카펫을 걸을 때도 턴을 했는데, 청룡과의 약속처럼 '청룡 턴'을 만들었다(웃음)"며 "이렇게 권위 있는 시상식에서 상을 받게 되어 영광이고, 그날 이후 꿈만 같은 시간을 보내고 있다"고 말하며 미소를 지었다.

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청룡시리즈어워즈를 앞두고 좋은 꿈을 꿨는지 묻자, 그는 "원체 꿈을 잘 안 꾼다. 이번엔 유독 주변에서 좋은 일이 있을 것 같다고 해주셨다. 제가 열심히 한 걸 아니까 응원을 많이 보내주셨다. 심지어 '유미의 세포들' 시즌3까지 큰 사랑을 받았다 보니 기대를 하셨던 것 같다. 그런 응원을 들을수록 제 기대는 더 높아지게 되고, 기대가 높아질수록 실망도 더 커질까 봐 붕 뜨지 않으려고 했다"고 답했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 식전 레드카펫 행사에 참석한 김재원. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 신인남우상을 수상한 김재원이 김고은과 포옹하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

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올해 심사위원들은 김재원이 '유미의 세포들' 시즌3에서 보여준 활약을 높이 평가하며, '국민 연하남'이라는 수식어가 아깝지 않은 배우라고 극찬했다. 수상을 예상했는지 묻자 그는 "지난해 KBS 연예대상에 갔을 땐 수상 발표 전에 카메라가 제 쪽으로 오더라. 이번에도 수상이 유력하면 카메라로 제 반응을 잡아주실 줄 알았는데, 카메라가 제 주변으로 안 오더라(웃음). 제가 너무 기대한 것 같아서, 마음을 내려놓고 있었다. 근데 (추)영우 형이 제 이름을 불러준 순간, 옆에 있던 (김)고은 누나의 얼굴을 보고 와락 안아버렸다. 누나한테 너무 고마운 게 많았고, 촬영장에서 함께 했던 기억들이 주마등처럼 스쳐 지나갔다. 이상엽 감독님과 작가님들도 보고 싶었고, 스태프 분들도 그리웠다"고 감격을 표했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 신인 남우상을 수상한 김재원. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

김재원은 수상 당시 "엄마 아빠 너무 사랑하고, 누나 좋아하고"라며 가족을 향한 애정을 드러냈다. 꾸밈없이 툭 내뱉은 한마디에는 누나를 향한 친근한 애정이 고스란히 담겨 있어 웃음을 자아냈다. 그는 "누나가 저희 가족 4명이 있는 단톡방에 축하 연락을 해줬는데, 개별 연락은 안 해줬다. 지금 생각해 보면, 저도 누나를 정말 사랑하긴 하는데 낯간지러워서 육성으로 내뱉지 못했다. 사랑하긴 하지만, 권위 있는 청룡에서 그 말을 하고 싶진 않았다(웃음). 바로 아차 싶어서 '엄마 아빠 사랑하고, 누나 좋아하고'라고 말했다. 말은 이렇게 하지만, 누나와 굉장히 친하다. 맛있는 것도 사주고 사이가 좋다"고 웃으며 말했다.

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수상 후 가족들의 반응에 대해선 "어머니의 카톡 프로필 사진이 바뀌었다. 시상식 끝나고 집에 도착하니 오전 12시 30분 정도 됐다. 보통 부모님이 밤 10시만 넘으면 주무시는데, 그날은 12시가 넘도록 깨어계셨다. 집에 조용히 들어갔는데 축하를 해주셔서 눈물이 날 것 같았다. 조건 없이 저를 사랑해 주시는 모습을 보고 앞으로 더 열심히 해야겠다고 마음을 먹게 됐다"고 전했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 대상을 수상한 김고은. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 식전 리셥션에서 다정하게 인사를 나누는 신혜선, 김재원. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

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김재원은 '유미의 세포들' 시즌3에 앞서 지난 한 해 동안 쉼 없이 작품 활동을 이어왔다. '레이디 두아'에서는 강지훤 역을 맡아 신혜선과 연기 호흡을 맞췄고, '은중과 상연'에서는 천상연(박지현)의 친오빠 천상학을 연기하며 또 다른 얼굴을 보여줬다.

시상식 당일 김고은과 신혜선 사이에 앉은 그는 "제 옆에 유미 누나와 사라 킴 누나가 계셔서 '환승연애' 하는 기분이었다"고 너스레를 떨었다. 그러면서 "고은 누나와 시상식장에 입장했는데 제 좌석이 어디 있는지 모르겠더라. '신인상 부문이니까 조금 뒤에 있겠지' 했는데, 제 자리가 없어서 계속 앞으로 가다 보니 혜선 누나와 고은 누나 사이에 자리가 있었다. 고은 누나 옆엔 지현 누나가 앉아 계셔서 반가웠다. 또 저희 테이블에 '레이디 두아'의 박보경 선배까지 계셔서 '이런 귀한 자리가 없겠구나' 싶었다. 마음이 든든했다"고 말했다.

제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인남우상을 수상한 김재원이 6일 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.06/

김재원이 수상 후 남긴 SNS 댓글도 화제를 모았다. 김고은의 게시물에는 '유미의 세포들' 시즌3 속 신순록처럼, 신혜선의 게시물에는 '레이디 두아' 속 강지훤처럼 댓글을 남겨 팬들을 미소 짓게 했다. 이에 그는 "일부러 의도한 건 아닌데, 아직도 누나들의 얼굴을 보면 현장이 저절로 떠오른다. 고은 누나를 보면 유미 작가님 같고, 혜선 누나는 사라 킴 같다. 그래서 자연스럽게 댓글을 적게 됐다. 두 분 다 너무 좋은 선배들이셨고, 신인인 저에게 가장 큰 자산으로 남았다. 주연배우로서 가져야 할 태도나, 연기를 대하는 태도가 가볍지 않아야 하는 것, 후배들을 배려하는 태도를 정말 많이 배웠다. 저에게 큰 배움이 됐다"고 감사함을 전했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 축하공연을 나선 최예나가 김재원과 함께 춤을 추고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

특히 김재원은 2부 축하공연에서 최예나와 함께 '캐치 캐치' 깜짝 퍼포먼스를 선보이며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 이에 그는 "최예나 씨의 무대 연출이 너무 좋았다. 제가 '뮤직뱅크' MC를 맡고 있다 보니 이전에도 '캐치 캐치' 챌린지를 해본 적 있었다. 안무를 알고 있어서 자연스럽게 호응했고, 또 그런 걸 빼는 성격이 아니다. 저 역시 대단한 연기력이나 특별한 매력이 있다고 생각하지 않고, 가진 건 열정밖에 없다고 생각해서 열정이라도 보여드리고 싶었다"며 "제가 손동작을 반대로 했는데 최예나 씨가 바로 센스 있게 방향을 바꿔주셨다"고 만족감을 드러냈다.

연기뿐만 아니라, 춤에 대한 남다른 열정도 드러냈다. 김재원은 "춤을 추는 것에 대해 전혀 안 부끄럽다. 팬 분들을 위해서라면 다 할 자신이 있다. 예전에 팬미팅에서도 창작 안무를 보여드린 적 있었다. 퍼포먼스를 보여드리고 나면, 저도 저 자신에게 놀라게 된다. 원래 제 성향으론 절대 안 했을 법한데, 팬 분들과 시청자 분들을 위해서 뭐든 다 할 수 있다. 예능인이 아닌데도 카메라만 돌면 또 다른 자아가 나오는 것 같다"며 "사실 '캐치 캐치' 춤도 보타이를 매고 하게 될 줄 몰랐다. 주변 관계자 분들이 '너 춤 많이 늘었다'고 칭찬해 주시는데, 뭔가 웃프면서도 기분이 좋다. 아무리 연기자라도 '춤 실력 늘었다'는 칭찬은 도파민이 장난 아니다(웃음). 뭐든 늘면 좋지 않을까 싶다"고 솔직하게 털어놨다.

제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인남우상을 수상한 김재원이 6일 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.06/

마지막으로 김재원은 '유미의 세포들' 시즌3를 자신의 보물 1호로 꼽으며 각별한 마음을 전했다. 그는 "어떤 작품을 하든 간에, '유미의 세포들' 시즌3는 평생 못 잊을 것 같다. 제 인생의 터닝포인트가 된 귀중한 작품이다"라고 강조했다. 처음이자 마지막인 청룡시리즈어워즈 신인남우상 트로피에 대해서도 "더 열심히 하라는 자극제인 것 같다. 제 능력을 떠나, 단체 작업물에 대한 책임감을 갖는 사람으로 거듭나라는 메시지 같다. 제가 이 상을 받았지만, 현장에서 저를 위해 땀을 흘리시고 더운 날에도 조명을 켜주신 스태프 분들이 만들어주신 상이다. 제가 온전히 잘해서 받은 상이 아니라고 생각한다. 이 감사한 마음을 잊지 않고, 더 좋은 배우이자 사람이 되겠다"고 포부를 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com