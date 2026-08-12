하영, 하필 차기작이 日드라마 리메이크...제작진 "촬영 진행하며 상황 주시"

사진=스포츠조선DB

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하영이 증조부 친일 행적 논란에 휩싸인 가운데 주연으로 촬영 중인 SBS 새 드라마 '승산 있습니다'가 일본 드라마 리메이크작이라는 점까지 주목받고 있다.

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11일 방송가에 따르면 하영은 이날 예정된 SBS 드라마 '승산 있습니다' 촬영에 정상적으로 참여해 자신의 분량을 소화한 것으로 전해졌다. 전날이 휴차였던 만큼 논란이 불거진 이후 처음 예정돼 있던 촬영 일정임에도 별다른 변동 없이 현장에 나선 것으로 전해졌다.

제작진 역시 현재로서는 촬영 중단이나 배역 변경 등의 결정을 내리지 않은 상태다. '승산 있습니다' 측은 이날 "이미 상당 부분 촬영이 진행된 상태"라며 "촬영 분량이나 구체적인 진행률에 대해서는 말씀드리기 어려운 상황"이라고 밝혔다. 이어 "해당 사안에 대해서는 인지하고 있으며 현재 사안의 추이를 면밀히 지켜보고 있다"고 전했다.

이런 가운데 눈길을 끄는 것은 하영이 출연 중인 '승산 있습니다'가 일본 작품을 원작으로 한 리메이크 드라마라는 점이다.

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'승산 있습니다'는 지난 2018년 일본 TV아사히에서 방송된 '리갈 V~전 변호사 타카나시 쇼코~'를 원작으로 한다. 일본 배우 요네쿠라 료코가 주연을 맡았던 작품으로 변호사 자격을 잃은 주인공이 문제적 변호사들을 모아 법률 사무소를 꾸리고 대형 로펌과 권력자들을 상대로 싸우는 이야기를 그렸다.

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한국판에서는 원작의 여성 주인공이 남성 캐릭터로 변경됐다. 이제훈이 변호사 자격을 박탈당한 뒤 법률사무소 사무장이 된 권백 역을 맡으며 하영은 신참 변호사 여심희 역으로 출연한다.

하영이 증조부의 일제강점기 친일 행적으로 논란에 휩싸인 시점에 일본 드라마를 원작으로 한 작품의 촬영을 이어가고 있다는 사실이 맞물리면서 작품에도 예상치 못한 관심이 쏠리는 분위기다.

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다만 하영 본인의 친일 행적과는 무관한 가족사 문제인 만큼 배우 개인에게 증조부의 행적에 대한 책임을 직접 묻는 것은 별개의 문제라는 시각도 있다. 제작진 역시 아직 별도의 조치를 결정하지 않은 채 상황을 지켜보고 있다.

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관련한 논란은 지난 7일 하영이 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 가족사를 직접 언급하면서 시작됐다. 당시 하영은 자신의 집안이 4대째 의사 가문이라고 밝히며 증조부에 대해 "일본에서 의학을 공부한 뒤 한양에서 양의원을 개원했고 고종 황제를 진료했다"고 소개했다. 온라인에서는 하영이 언급한 증조부가 근대 의사 안상호라는 사실이 알려졌고 안상호가 1916년 대정친목회 평의원 명단에 이름을 올렸다는 기록이 재조명되면서 친일 행적 논란으로 번졌다.

하영의 소속사는 처음에는 친일 의혹에 대해 사실과 다른 부분이 있다고 선을 그었지만 하루 뒤 입장을 정정했다. 소속사는 "추가 확인 결과 증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"며 "충분한 검증 없이 '사실무근'이라고 성급히 답변해 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황"이라고 전했다.

현재 '승산 있습니다'는 내년 방영을 목표로 촬영을 진행 중이다. 논란에도 하영의 촬영은 계속되고 있는 가운데 일본 원작 리메이크라는 예상치 못한 접점까지 부각되면서 향후 제작진이 어떤 판단을 내릴지 관심이 모인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com